Corona | Toezichthouders mogen regels financiële verslaggeving versoepelen

Nationale toezichthouders mogen soepeler omgaan met de regels voor ondernemingen die door de coronacrisis niet voor 1 mei hun financiële verslaggeving kunnen publiceren. Dat meldt de Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA) in een nieuwe richtlijn over de financiële verslaggeving over 2019.

ESMA vindt dat in de Europese Unie dezelfde regels moeten gelden voor ondernemingen die door de coronacrisis niet voor 1 mei hun financiële verslaggeving kunnen publiceren.

Soepel

Normaal zijn uitgevende instellingen verplicht om uiterlijk 30 april hun financiële verslaggeving over het jaar ervoor – in dit geval 2019 – beschikbaar te stellen en deze bij de AFM te deponeren. Gezien de bijzondere omstandigheden die nu gelden in verband met de uitbraak van het coronavirus stelt ESMA in haar verklaring voor om de regels soepel te hanteren en zegt dat nationale toezichthouders uitstel kunnen toestaan.

AFM

De AFM zegt in een reactie de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend te volgen in het belang van stabiele en ordelijke financiële markten, daarbij samen te werken met toezichthouders in binnen- en buitenland en in direct contact te staan met handels- en marktpartijen.