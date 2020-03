Corona | Meer ondernemers welkom bij noodloket

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de groep ondernemers uitgebreid die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in verband met de corona-uitbraak.

Met ingang van maandag kunnen meer ondernemers een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), oftewel het Noodloket. Tot eind vorige week was deze regeling alleen bedoeld voor bedrijven die op last van de overheid de deuren moesten sluiten. Maar nu kunnen ook ondernemers in de non-food-sector, zoals winkeliers, een aanvraag indienen.

Pakket staat niet stil

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer hebben dat besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten. ‘Het zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden, verruimen we de regeling.’ De TOGS biedt een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto om de vaste lasten te kunnen betalen.

De lijst met branches die in aanmerking komen, staat op rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Maatwerk bij criteria SBI-codes

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister, kunnen dat melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. ‘Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is.’