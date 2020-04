Corona | ChristenUnie stelt vragen over beknelde ondernemers in grensregio

Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. Ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, kunnen in de knel komen.

CU vraagt snel duidelijkheid

De grens met België mag je alleen nog over voor essentiële reizen. Wat betekent dit voor wie kantoor heeft in Nederland en in België woont, of andersom? En op welke steunmaatregelen kunnen deze grensondernemers aanspraak maken? Daarover heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan de ministers Koolmees en Knops. De partij wil onder meer weten wanneer er duidelijkheid komt over de steun aan deze groep ondernemers. Ze vragen onder meer of er beleid mogelijk is dat de woon- of vestigingsvereiste loslaat bij aanvraag voor steunmaatregelen.

ZZP’ers

De Kamer van Koophandel heeft alle steunmaatregelen voor grensondernemers op een rijtje gezet. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo) is voor zelfstandigen die in Nederland wonen en werken. Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld als de ondernemer in Nederland woont, maar zijn onderneming in Duitsland gevestigd is of andersom. Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede ondersteuning is. Daarom onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen.

NOW en TOGS

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelijkheid (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De NOW is een ondernemingsregeling die alleen geldt voor bedrijven met een Nederlands vestigingsadres? De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geldt ook voor ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar een fysieke onderneming drijven in Nederland. Uiteraard moet dat bedrijf wel onder de SBI-codes vallen en geregistreerd staan in het KVK Handelsregister.

Andere regelingen

Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kan je ook gebruik maken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals ‘bijzonder uitstel van betaling’ en ‘verlaging van de voorlopige aanslag’. In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruik maken van steunmaatregelen in België of Duitsland. De Sociale Verzekeringsbank houdt een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio.