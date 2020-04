Corona | ‘Klachten over reikwijdte steunmaatregelen herkenbaar’

Ook bij accountantskantoren melden zich relatief veel ondernemers die bij steunmaatregelen buiten de boot vallen. Accountancy Vanmorgen meldde onlangs dat er veel ondernemers zijn die hun situatie onder de aandacht brengen op de site. Er is onder de groep veel onbegrip en woede over het feit dat ze buiten steunregelingen vallen. Daarbij gaat het vaak over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Helpdesk

Bij PwC melden zich veel van zulke ondernemers, vertelt lid van de raad van bestuur Renate de Lange (foto). ‘We hebben een kosteloze Covid-19 Helpdesk opgezet vanuit PwC om sociaal ondernemers, MKB-bedrijven, ZZP’ers en goede doelen te helpen met ‘eerstelijns’ vragen. We proberen hen te helpen met eerste acute vragen waar deze groep ondernemers tegenaan lopen bij toepassing van de kabinetsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Daar zitten inderdaad de nodige vragen over de TOGS tussen.’ Veruit de meeste vragen gaan echter over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), vertelt De Lange. Bij Baker Tilly is dat beeld hetzelfde, meldt Carin Welters, partner Employment Advisory en coördinator Corona Helpdesk. ‘De meeste vragen die wij krijgen gaan met name over de NOW en minder over de TOGS. We hebben wel enkele klanten gesproken die buiten de boot vallen.’

Voorwaarden

Ook De Lange ziet dat de ondernemers die zich bij PwC melden relatief vaak buiten de boot vallen: ‘Iets meer dan de helft van de ondernemers met een vraag over toepassing van de TOGS voldeed niet aan de gestelde voorwaarden, waarbij in de meeste gevallen het SBI-nummer de bottleneck was. In een enkel geval werd niet aan de voorwaarde voldaan dat de onderneming buiten de woning is gevestigd. Volgens de meeste van deze ondernemers vallen zij ten onrechte buiten de boot.’ Daarbij gaat het volgens haar vooral om ZZP’ers.

Bij Baker Tilly melden zich veel verschillende categorieën ondernemers, zegt Welters: ‘Het is heel wisselend, we merkten dat met name fysiotherapeuten en tandartsen het gevoel hadden ten onrechte buiten de regelingen te vallen. Dit weekend zijn er toezeggingen gedaan dat zorgverzekeraars met financiële steun komen in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage, waarmee deze groep (zorg)ondernemers ook wordt geholpen.’

SBI-nummer

‘Op basis van deze ervaringen hebben we geen signalen dat de huidige afbakening door het kabinet onvoldoende zou zijn’, vertelt PwC’er De Lange. ‘Het knelpunt lijkt voor een aantal ondernemers eerder te zitten in het SBI-nummer.’ Ook bij het Big Four-kantoor melden zich namelijk veel ondernemers die door een verkeerde SBI-inschrijving bij de Kamer van Koophandel buiten de TOGS vallen. ‘Dit horen we inderdaad relatief veel van de ondernemers die ons contacteren met hun vraag. Een aantal keer gaven de ondernemers ook aan dat bij de opstart van de onderneming een te ruime SBI-categorie is opgegeven. Het is uiteraard lastig om de details daarvan op basis van een gesprek van 20 tot 30 minuten bij iedere ondernemer volledig te doorgronden, maar het signaal om hier zorgvuldig naar te kijken is er wel. Er zijn in dat verband inmiddels ook Kamervragen gesteld.’