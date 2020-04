Corona | Frustraties en woede over ‘oneerlijke’ steunregels

Op accountancyvanmorgen.nl zijn sinds maandag al meer dan veertig berichten geplaatst door ondernemers die niet onder de steunmaatregelen vallen. Er is veel onbegrip maar ook woede.

Massaal gereageerd

‘Ik sta op de markt met 250 soorten thee en 40 soorten koffiebonen. Volgens de KvK heb ik code 47819 en werk ik vanuit huis. Dat is de 2e hindernis. Dus grote mond we gaan iedereen helpen maar puntje paaltje, niet dus…’ Zo luidt een van de vele berichten van lezers naar aanleiding van onze berichtgeving over de coronamaatregelen van het kabinet. Er wordt massaal gereageerd door ondernemers die niet onder de steunmaatregelen vallen. Ze voelen zich vaak in de kou gezet door de overheid.

‘SBI-willekeur’

Er is vooral veel onbegrip over de sectoren die wel en geen overheidssteun kunnen krijgen. Een masseur huurt een ruimte in een sportschool en werkt 1225 uur per jaar, heeft SBI-code 86919 terwijl collega’s SBI-code 9604 hebben. Of deze: ‘Al meer dan 20 jaar een bedrijf als kleermaker/kledingreparatie. Persoonlijk contact is bij passen, meten en afspelden onmogelijk. Volgens de SBI code is de bedrijfsactiviteit echter “reparatie consumentenartikelen”, en daarvoor geldt geen tegemoetkoming. Destijds was dit volgens de KvK de enige juiste categorie. Welke idioot bepaalt nu dat een benzinestation waarbij de mensen al standard achter glas zitten wel 4000 euro krijgt en een kleermaker niet!’

Sinds 1878

‘Ik heb een schoolcatering bedrijf met code 5629,’ schrijft iemand anders. ‘Al mijn horecacollega’s krijgen de vergoeding. En ja, hoor wij dus niet. Vanaf dag 1 gesloten, nul euro omzet en het Rijk laat je stikken. Dank je Rutte.’ Iets minder sarcastisch, maar met dezelfde boodschap is het bericht van een reparatie-atelier voor koffers en lederwaren in hartje Amsterdam. ‘Altijd eigen brood en kosten (huurpand) kunnen verdienen, nu vanaf vorige week komt er geen mens meer, de straten zijn uitgestorven en omzet is gedaald tot 0,00 euro…..Ook wij vallen met SBI code 95… buiten de boot voor noodzakelijk hulp. Waarom ?? Dat kan niemand ons zeggen…maar over ’n paar weken is het, zonder TOGS of TOZO afgelopen met dit fantastische bedrijfje dat mijn overgrootvader in 1878 oprichtte, en 2 wereldoorlogen heeft overleefd. Minister doe svp iets…’

Woon/werkadres

Een tweede steen des aanstoots is de bepaling voor de TOGS-regeling (de gift van 4000 euro) dat het zakelijke adres moet verschillen van het privé-adres. Een lezer schrijft: ‘Wij hebben de gehele begane grond als bedrijfsruimte met meerdere behandelkamers voor onze pedicurepraktijk en manicuresalon. Ik werk 50 uur per week in de pedicurepraktijk en 3 ondernemers huren een werkplek in de manicuresalon. Nu verplicht alles moeten sluiten vanwege contactberoep.’ Iemand anders: ‘Waarom geen tegemoetkoming voor een rijschoolhouders die vanuit huis werkt en een groot verlies van omzet heeft? Kosten van o.a. auto gaan gewoon door.’ Of deze: ‘Ik heb officieel ingeschreven bij de KvK met een nagelsalon. Kom nergens voor in aanmerking qua financiële ondersteuning omdat de salon aan huis zit. Heb wel kosten. En wat denkt u van de inkosten die ik misloop?’

Vergeten beroepen

Een aantal beroepsgroepen voelt zich ‘vergeten’ door de overheid. Over de taxibranche schreef Accountancy Vanmorgen vandaag. Maar ook caravanhandelaren (SBI 45.194) voelen zich gedupeerd. ‘Mensen zijn bang en wachten af. De handel in caravans is zowat stilgelegd… we verkopen niks, terwijl de lasten van huur, verzekeringen, etc . gaan gewoon door. Wij houden dit niet lang vol. De 4000 euroregeling zou voor ons een steun in de rug zijn voor een aantal maanden. En als het niet te lang gaat duren, zou dat zelfs ons bedrijf kunnen redden.’ En dan zijn er nog juridische constructies waaraan de overheid niet gedacht lijkt te hebben. ‘Ik val buiten de boot omdat mijn “hoofdvestiging”, een winkel in food is,’ laat iemand weten. ‘Als eenmanszaak is het juridisch onmogelijk om twee eenmanszaken te hebben. Dus werd mijn tweede onderneming automatisch weggezet als “nevenactiviteit”. Horeca dicht en de food winkel draait 0,0. Op deze manier ga ik keihard failliet!’

Seizoensarbeid

Ook bedrijven die sterk afhankelijk zijn van seizoensarbeid hebben te weinig aan de steunmaatregelen. ‘Voor seizoensbedrijven is dit geen goede regeling,’ meldt een lezer. ‘Vooral niet als je 70% van de omzet van het jaar maakt in de maanden maart t/m juni. Daarnaast worden de lonen van de seizoensmedewerkers, die je in de periode maart t/m juni extra inzet, niet vergoed. 90% van de loonsom januari 2020 of november 2019 is het maximaal te vergoeden loonsom voor de aan te vragen maanden. Citaten uit de regeling: “Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak (lees: januari 2020 of november 2019), kan er GEEN subsidie worden toegekend”. “Een HOGERE loonsom in de maanden maart-april-mei leidt NIET tot een HOGERE vaststelling van de subsidie.”

Verborgen leed

Achter de vaak korte, niet altijd even vloeiend geformuleerde berichten gaat leed schuil dat nog te weinig wordt gehoord. Zoals bij deze ondernemer met springkussens: ‘Ook wij vallen buiten de regeling (tot nu toe) wij hebben reeds 10 jaar een springkussen en aanverwanten bedrijf, wij staan op grote evenementen maar ook thuis in de achtertuin, springkussen popcorn en suikerspin en ook schminken, alle evenementen zijn afgezet, tot en met 1 juni, dwz geen paas evenementen, geen konings spelen geen koningsdag wij hadden 6 grote evenementen al staan alle 6 zijn afgezet… Geen inkomen meer.’

Of deze hondenuitlaatservice: ‘Nu blijven de mensen thuis omdat ze thuis werken en laten nu de honden zelf uit. Mag wel belasting betalen. En nu ook niks geen steun. Had ik maar een uitkering aangevraagt en alles zwart gedaan zat ik nu goed’ En deze kweker zag ook zijn omzet wegvallen: ‘Ben 100% afhankelijk van de horeca heb een kwekerij van groenten kruiden en eetbare bloemen, 13 maart was de laatste levering dacht dat ondernemers die aantoonbaar omzet verlies leden voor die 4000 euro in aanmerking kwamen. Niet dus heel Nederland roept samen maar ik heb een gevoel van onrecht.’

Op deze pagina kunt u checken of u in aanmerking komt voor de eenmalige gift van 4000. Hou uw KvK-nummer bij de hand.