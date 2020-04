Corona | Steunmaatregelen populair, maar tijd dringt voor veel ondernemers

Er wordt volop gebruik gemaakt van noodsteunmaatregelen in verband met de coronacrisis, maar voor veel ondernemers begint de tijd wel behoorlijk te dringen. Dat beeld komt naar voren in de derde editie van de SRA-barometer die de organisatie onder leden houdt.

De SRA-Corona Barometer laat een min of meer stabiel beeld zien ten opzichte van de vorige twee weken, meldt SRA. Het algehele sentiment is vanwege de toegenomen twijfel over de effectiviteit van de steunmaatregelen niet verbeterd ten opzichte van week 1.

Veel klanten kunnen ook nog niet profiteren van de steunmaatregelen en dat maakt onzeker, blijkt uit de open antwoorden. De lonen van april moeten straks uitbetaald worden, maar komt de compensatie vanuit de NOW op tijd? Uitstel van belastingbetaling wordt voor bijna de helft van alle klanten aangevraagd, blijkt uit de peiling.

Bekijk hier alle resultaten van de barometer.

Bron: SRA