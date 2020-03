Corona | Horeca-accountant in crisistijd: ‘De meeste klanten gaan dit overleven’

De horeca houdt al twee weken noodgedwongen de deuren dicht. Voor het gespecialiseerde Horeca Accountancy uit Rotterdam betekende dat vooral in het begin hectische tijden. Partner Mark Tamsma verwacht dat de meeste cafés en restaurants onder zijn klanten de coronacrisis wel overleven. “Ik voorzie wel grote problemen bij hotels.”

Horeca Accountancy heeft ongeveer 300 bedrijven in de boeken. “We zijn bij mijn weten het enige accountantskantoor dat alleen horeca doet”, zegt Tamsma. “We zagen de problemen voor de close down al aankomen. We kregen diverse signalen dat de omzetten terugliepen. Dus wij hadden de week voordat de noodregeling werd aangekondigd voor een aantal horecabedrijven al een aanvraag gedaan in het kader van de werktijdverkortingsregeling. We hebben toen voor iedereen een verwachte omzetdaling van 75% aangegeven. Maar dat hebben we na zondag 15 maart omgezet in 100%.”

Doormodderen kon ook niet

Horeca Accountancy zag de bui dus al hangen. “Wij en onze klanten wilden eigenlijk wel dat er tot sluiting werd overgegaan, want zo doormodderen kon ook niet. Het kwam niet onverwacht, maar het doet nog steeds pijn. De timing was niet handig: een uur van tevoren aankondigen dat de deur dicht moet, scheelde toch weer een zondagavond omzet.” Die avond stond WhatsApp ‘roodgloeiend’, zegt Tamsma. “Maandagochtend hebben we voor alle klanten 100% werktijdverkorting aangevraagd.”

Formulieren en telefoontjes

Bij het kantoor was het de week erna vooral formulieren invullen geblazen. “Daarnaast ging de meeste tijd zitten in telefoontjes. We zijn voor onze klanten vooral ook een luisterend oor”, zegt Tamsma. “Ondanks dat ze het zagen aankomen, zijn ondernemers emotioneel. Er kwamen tranen aan te pas.” Klanten zoeken vooral houvast. “Ze vragen wat wij denken dat er gaat gebeuren. Zeker half maart was nog veel onduidelijk, maar we hebben aangegeven dat we voor onze klanten klaarstaan om ze het gevoel te geven dat we de belangrijkste zaken voor ze oppakken. We zijn drie dagen bezig geweest met het aanvragen van werktijdverkorting, ook omdat de website plat lag. Verder hebben we een FAQ op onze website gezet met de meest gestelde vragen rondom de corona-maatregelen. Die wordt dagelijks bijgewerkt omdat er veel verandert. Onze prioriteit was ook om ervoor te zorgen dat we de hele klantenportefeuille mondeling hadden gesproken.”

Contact met banken

Horeca Accountancy is nu bezig met het aanvragen van uitstel bij de Belastingdienst voor klanten. “Dan hebben we de belangrijkste zaken getackeld. We hebben ook enorm veel contact met banken gelegd voor onze klanten, want er was aangekondigd dat die in actie zouden komen. Maar de systemen zijn er daar nog niet goed op ingericht. Uiteindelijk hebben we voor 80% van onze portefeuille het bancaire traject doorlopen: dat betekende vooral verzoeken om uitstel van aflossing of aanvullend krediet uitzetten en regelen.”

Tijdelijke krapte

Tamsma vindt dat er te zwart-wit wordt gedacht over de horecasector. “Nu hebben wij een gemiddeld beter presterende portefeuille omdat wij aan de poort streng selecteren. Bedrijven die het al lastig hadden, krijgen het moeilijk om deze crisis te overleven. Maar bedrijven die economisch normaal presteerden, hebben te maken met een tijdelijke liquiditeitskrapte die grotendeels kan worden opgevangen door de noodregelingen. Het is voor iedereen heel heftig, maar grofweg 35% van de kosten bestaat uit personeelskosten. Ongeveer hetzelfde percentage is inkoop: die is variabel omdat veel bedrijven dagvers inkopen. Valt je omzet weg, dan doe je geen inkopen meer. De personeelskosten worden straks grotendeels gecompenseerd.”

De huur neemt grofweg 10% van de kosten in beslag, rekent Tamsma verder. “Wij hebben klanten direct geadviseerd om contact met de verhuurder op te nemen om te vragen om reductie of opschorting. Dat is bij een groot deel gelukt. Ook voor de energielasten hebben we geadviseerd om contact op te nemen met de energieleverancier, zodat het voorschot tijdelijk op nul kan worden gezet. Dat is in de meeste gevallen ook gelukt. Als je de zaken redelijk voor elkaar hebt, maak je alsnog geen winst, maar verlies lijden wordt ook lastig. Dat is anders dan bij een handelsonderneming met enorme voorraden.”

Hotellerie

Voor hotels ziet Tamsma het somberder in: “Wij hebben vooral kleinere hotels in de boeken. Voor de coronacrisis liep de bezetting al terug en nu zijn ze dicht: er komt niets binnen. Voor hotels zijn de huurlasten hoger en hun verdienmodel is volledig op de verhuur van kamers gebaseerd. Valt dat weg, dan zijn de algemene kosten relatief hoog. In de hotellerie zijn veel bedrijven afhankelijk van het buitenlandse toerisme. Als de horeca weer opengaat, komt de binnenlandse economie weer op gang, maar voor het toerisme is het anders. Is Nederland straks ook weer open voor toeristen en hoe gaat het buitenland om met inwoners die de grens over willen? Ik verwacht dat hotels nog een lange weg te gaan hebben. Maar ook daar zijn banken wel bereid om te helpen bij bedrijven met een goede historie en een goede prognose voor na de crisis.”

Jaarrekeningen moesten even wachten

Normaal gesproken worden in deze tijd van het jaar de eerste jaarrekeningen opgeleverd, maar dat is nu anders, zegt Tamsma. “We hebben wel prioriteit gegeven aan bedrijven die een jaarrekening nodig hadden omdat de bank daarom vroeg. Beetje flauw, maar banken moeten ook hun dossier op orde hebben. Nu is de rust weergekeerd, dus de jaarrekeningen kunnen weer opgestart worden.”

Adviezen: white-labelwijn en social media

Druk is Horeca Accountancy wel met het adviseren van klanten. “Veel restaurants vroegen ons of ze wel of niet moesten gaan bezorgen. De een doet het wel, de ander niet. En we krijgen veel vragen om tips, want er is nu niet veel te doen. Die vragen kwamen al snel. Op maandag waren er veel bijeenkomsten waarin het personeel werd gevraagd om mee te denken. Vorige week was het al veel rustiger aan de telefoon en nu komen de creatieve ideeën. We tippen bijvoorbeeld om een white-labelwijn te laten ontwerpen die je als huiswijn kunt schenken. Want ook wijnleveranciers hebben het rustig.”

De horeca loopt niet voorop als het gaat om websites en social media. “We raden ondernemers dus ook veel aan om de website onder handen te nemen”, zegt Tamsma. “Daar maken ze normaal gesproken geen tijd voor vrij en nu kan dat wel. De horeca is heel dynamisch: mensen zitten in een flow en administratieve zaken en social media krijgen weinig prioriteit. We merken dat ze het fijn vinden om die dingen nu op orde te brengen.”

Contact via telefoon en WhatsApp

Tamsma en zijn compagnon werken nog altijd op kantoor; de rest van de collega’s werkt vanuit huis. Het onderlinge contact vindt vooral plaats via telefoon en WhatsApp. “Wij hoeven niet zo nodig met beeldbellen of Teams te vergaderen. Belangrijke zaken worden gemeld in de gezamenlijke appgroep en aan het einde van de dag nemen we allemaal de stand van zaken met elkaar door. We hebben hier al een thuiswerkcultuur, dus dat zijn we gewend. Maar wij zitten nog wel op kantoor – ver uit elkaar hoor – omdat we merkten dat het doorschakelen van de telefoon niet helemaal goed werkte. Dat leidde tot irritatie bij klanten die lang moesten wachten.”