Corona | Vangnet voor flexwerkers in de maak

Het kabinet gaat honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor flexwerkers die in verband met de coronacrisis door hun werkgevers aan de kant zijn gezet. Er komt een extra vangnet voor tijdelijke krachten die weinig of geen WW-rechten hebben opgebouwd. De PvdA heeft de nieuwe steun samen met regeringspartner D66 voor elkaar gekregen. In een motie die gesteund wordt door alle coalitiepartijen en GroenLinks roepen de partijen minister van Sociale zaken Wouter Koolmees op een ‘tijdelijke uitvoerbare regeling’ op te tuigen voor de ‘vergeten groep’.

Daarbij gaat het vooral om ontslagen oproepkrachten, uitzendmedewerkers en andere mensen met een flexibel contract die weinig of geen aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Die groep is daardoor aangewezen op de bijstand, maar die tijd is er niet, zegt PvdA-woordvoerder sociale zaken Gijs van Dijk. ‘Dit zijn mensen met een kleine portemonnee. Zij kunnen niets uitstellen.’

Tozo

Bovendien gelden voor de bijstand veel strengere eisen dan voor de Tozo-regeling die nu voor zelfstandigen geldt. Via de Tozo kunnen ZZP’ers een uitkering tot €1500 per maand aanvragen zonder aanvullende voorwaarden als een partnertoets en vermogenstoets. Dat onderscheid is onrechtvaardig, stelt PvdA’er Van Dijk.

Bron: FD

Interessant voor u! Interactieve online Lunch & Learnsessies van 12.00 – 13.00 uur i.v.m. Corona maatregelen op 21, 22, 23 en 24 april over NOW, fiscale maatregelen n.a.v. de coronacrisis, De impact van Corona op liquiditeit en (dis)continuïteit en coronacrisis in de jaarrekening.