In maart 53% meer mensen ontslagen dan jaar eerder

Afgelopen maart werden bijna 40.000 nieuwe WW-uitkeringen toegekend. Dat is een stijging van 42% ten opzichte van een maand eerder. En zelfs 53% meer dan maart 2019.

Uitzonderlijke situatie

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘In de tweede helft van de maand zie je dat de arbeidsmarkt in de remmen gaat. Veel meer jongeren zijn in maart in de WW terecht gekomen. Ook zien we een forse stijging van het aantal nieuwe uitkeringen in de sector horeca en catering en de uitzendbranche. Deze twee houden met elkaar verband. Voor de maand april verwachten wij een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen.’

Vooral jongeren

Alle leeftijdsgroepen laten een toename van het aantal nieuwe uitkeringen zien. Bij jongeren tot 25 jaar is deze toename het sterkst. In februari verstrekte UWV nog 2.600 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren. In maart waren het er 7.500. Dat is een forse toename van bijna 5.000 nieuwe uitkeringen. Ten opzichte van maart vorig jaar is sprake van meer dan een verdrievoudiging van het aantal toegekende WW-uitkeringen. Toen ging het om 2.400 nieuwe uitkeringen aan jongeren.

Zwaarst getroffen

Bij het merendeel van de sectoren steeg in maart het aantal nieuwe WW-uitkeringen ten opzichte van februari. Van een bovengemiddeld sterke stijging was sprake bij de horeca en catering (+224%), uitzendbedrijven (+143%) en de cultuursector (+94%). De gevolgen van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn groot voor deze sectoren. Uit de horeca werden 4.400 nieuwe uitkeringen toegekend, bij uitzendbedrijven 9.450 en uit de cultuursector 540. Vooral jongeren tot 25 jaar die in deze sectoren werken, stromen in maart vaker de WW in dan de maand ervoor.

NOW werkt wel

Het kabinet hoopte zoveel mogelijk werkloosheid te voorkomen door een subsidieregeling te introduceren voor werkgevers. Zij kunnen maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen, als zij door de coronacrisis een omzetverlies verwachten van minimaal 20 procent. Het lijkt erop dat deze regeling voor werknemers met een vast dienstverband goed lijkt te werken. Woensdagmiddag hadden zich al bijna 91.000 bedrijven aangemeld voor deze NOW-regeling. Maar het zijn vooral jonge flexwerkers die toch hun baan kwijtraken. Een kwart van de nieuwe WW-ontvangers is uitzendkracht, meldt het UWV.

Netto-stijging

De netto-stijging van het aantal WW-uitkeringen in maart bedraagt 10.2000. Dat komt omdat naast nieuwe uitkeringen, zijn er ook uitkeringen beëindigd. In maart zijn er 27.600 WW-uitkeringen beëindigd wegens bijvoorbeeld het vinden van werk of bereiken van de maximale duur.

Bron: UWV, NRC