Corona | Vragen van accountants over noodregeling (én de antwoorden)

Tijdens de Lunch & Learn sessies die Accountancy Vanmorgen gedurende de coronacrisis houdt komen veel praktische vragen over de crisismaatregelen voorbij. Ook volgende week kunnen deze vragen weer worden gesteld aan de deskundige docenten. In de sessies van vorige week werden onder meer deze vragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gesteld:

Invloed rechtsvormwijziging?

‘Wat is de invloed van een rechtsvormwijziging op de NOW? Ik heb twee klanten van VOF naar BV omgezet, eentje per 1 maart en eentje per 1 mei. Beide geruisloos met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Het loon van januari is nog verloond op nummer VOF. Vanaf maart respectievelijk mei gaan we verlonen op nummer van BV. Gaat dit goed met de NOW?’

Antwoord: ‘Dit lijkt met de huidige kennis van de regelgeving niet goed te gaan. De regeling kent wel een regeling voor pas gestarte ondernemers om een andere referentieperiode te bepalen voor de omzet maar de onderneming moet dan voor 1 maart zijn gestart. Ik adviseer de omzetting per 1 mei uit te stellen met één maand. De minister geeft zelf in zijn toelichting aan dat hij weet dat het een grove regeling is die niet in alle gevallen zal voldoen.’

Verkoop aandelen en effect op NOW?

‘Er is sprake van een Holding BV met 100% Werk BV. Werk BV verwacht omzetdaling van 40% en zou dus in aanmerking komen voor NOW. Aandelen in Werk BV worden verkocht aan externe partij. Externe partij heeft geconsolideerd geen omzetdaling. Ook niet na aankoop aandelen Werk BV. Overeenkomsten koop/verkoop opgesteld. Passeren akte 1 mei as, waarbij resultaat vanaf 01-01-20 voor rekening/risico koper komt. Wat is het effect op de NOW?’

Antwoord: ‘Voor zover wij er nu tegenaan kijken volgt de regeling het jaarrekeningrecht. Dat betekent dat pas sprake is van consolidatieplicht op het moment dat de feitelijke leiding overgaat. Ook hier zou mijn advies zijn om een maand te wachten en voor de oude situatie de NOW aan te vragen.’

Wat is een concern?

‘Wat wordt onder een concern verstaan? In art 6 lid 4 staat dat heel juridisch omschreven maar vallen – zustermaatschappijen -niet zijnde een groepsmaatschappij hier ook onder inzake NOW?’

Antwoord: ‘Daar is nog steeds veel onduidelijkheid over. In de regeling zelf wordt ook verwezen naar het jaarrekeningrecht. Vandaar dat we op dit moment het standpunt hanteren dat dit de RJ definities zijn voor een groep. Ik zou hier even wachten omdat het niet onmogelijk is dat binnen anderhalve week meer duidelijkheid komt over het groepsbegrip.’

