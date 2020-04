Corona | Al anderhalf miljard aan NOW-uitkeringen

In de eerste twee weken dat werkgevers zich konden melden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft het UWV ruim 97.000 aanvragen ontvangen. Inmiddels is ruim € 1,5 miljard overgemaakt aan 81.000 werkgevers.

De werkgevers die al steun hebben ontvangen, hebben samen ruim 1,3 miljoen werknemers in dienst. Gemiddeld is het geschatte omzetverlies 73%, meldt het UWV. De NOW-regeling biedt tot en met mei een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten aan werkgevers met minimaal 20% procent omzetverlies over een periode van drie maanden.

Nog steeds duizenden aanvragen per dag

Het aantal aanvragen liep in de eerste week op tot 79.000, de tweede week laat een aanmerkelijk kleiner aantal van 18.000 aanvragen zien. ‘De drukte van de eerste week is daarmee voorbij, maar nog steeds komen er duizenden aanvragen per dag binnen.’ Werkgevers kunnen nog tot eind mei een aanvraag indienen. De betalingen die tot nu toe zijn gedaan, betreffen de eerste termijn van het berekende voorschot. Later volgen nog twee termijnen.

4.000 afwijzingen

Zo’n 4.000 aanvragers hebben nul op het rekest gekregen omdat ze niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld omdat er geen loonsom is in januari. UWV realiseert zich dat de NOW voor werkgevers die net starten of te maken hebben met seizoenspieken geen oplossing biedt. ‘Dat zien wij ook. Het is een eenvoudige, generieke regeling die niet in elke situatie voorziet. Voor de ondernemers die het betreft is dat heel vervelend. Hierover vindt overleg plaats met het ministerie, maar zeker is dat niet voor elke specifieke situatie een oplossing zal kunnen worden gevonden.’