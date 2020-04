Correctieberichten Wtl uiterlijk 1 mei indienen

Als de voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2019 niet juist is door onjuiste gegevens in de aangiften kun je tot en met 1 mei 2020 correctieberichten insturen.

De correcties die je indient na 1 mei neemt UWV niet mee in de definitieve berekening van loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli.

Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of heb je geen voorlopige berekening gekregen terwijl je deze wel verwachtte? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 0900 – 9295.

Meer informatie over Wtl is ook te vinden in hoofdstuk 26 Handboek Loonheffingen en op uwv.nl/wtl.