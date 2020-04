Corona | Rijscholen zien omzet met 96 procent dalen

Anderhalve meter afstand houden in een lesauto is alleen mogelijk in een Hummer. De rijschoolhouders zijn dan ook uitermate hard geraakt door de coronacrisis. Tot 20 mei mag er sowieso geen lesauto de weg op.

9 op 10 wil steun

Rijschoolhouders hebben hun omzet met 96 procent zien kelderen. Dat blijkt uit een enquete van vakblad Rijschoolpro onder 1.200 rijinstructeurs waarvan 77 procent van de respondenten zelfstandig rijinstructeur is. Uit de rondvraag blijkt dat negen van de tien rijscholen gebruikmaakt van een of meerdere steunmaatregelen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers-regeling (TOZO) is door bijna zeven op de tien ondernemingen aangevraagd. Ook de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), waarbij de regering € 4.000 uitkeert voor vaste lasten, wordt door een meerderheid aangevraagd.

Vertrouwen

Ondanks de negatieve cijfers heeft bijna 80 procent van de ondervraagden er vertrouwen in dat zijn onderneming de coronacrisis overleeft. Gemiddeld gezien kunnen de bedrijven hun lesauto’s nog 4,5 maand stil laten staan voordat de reserves op zijn. De branche verwacht wel dat de lesprijs na de crisis omhoog zal gaan. De prijs voor 60 minuten praktijkles zal naar verwachting met € 3,00 toenemen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de maatregelen die getroffen moeten worden om aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ te kunnen voldoen. Als er niet langer met de ene leerling een volgende op kan worden gehaald, daalt het aantal leerlingen en daarmee dus omzet.

Minstens tot 20 mei

Ondanks het feit dat de lessen en examens stilliggen, zijn veel rijschoolhouders nog steeds druk in de weer. Een op de vijf respondenten is aan de slag gegaan met de website en social media en tien procent doet ander (vrijwilligers)werk. Het beroepsverbod is op 23 maart ingegaan en geldt tot in ieder geval 20 mei. Om teleurstellingen van kandidaten in de toekomst te voorkomen, annuleerde het CBR alvast alle momenteel ingeplande theorie- en praktijkexamens voor de auto voor de rest van het jaar. Meer dan 22.000 examens konden tot nu toe al niet doorgaan.