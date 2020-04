Rotterdam komt met verkort jaarverslag

Geen woorden maar daden. Dat is dit jaar ook van toepassing op het jaarverslag van de gemeente Rotterdam. Die voegt een samenvatting toe van slechts vijftig pagina’s en veel plaatjes.

Geen dikke rapporten

‘Jaarrekeningen en begrotingen: het zijn vaak dikke pakken papier. Aan de gemeenteraad heb ik beloofd hier verandering in te brengen. We zijn het openbaar bestuur. Dat betekent maximale transparantie en heldere communicatie. Daarom hebben we dit jaar een toegankelijke en inhoudelijke oplegger gemaakt bij de jaarstukken. Een mooi eerste resultaat wat mij betreft!’

Begroting in evenwicht

Aldus de Rotterdamse wethouder Arjen van Gils (financiën, D66) over het jaarverslag nieuwe stijl in de Maasstad: een bijna vijftig pagina’s tellende samenvatting met plaatjes en inhoudelijke duiding. Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat Rotterdam het jaar 2019 met een positief saldo van 31 miljoen euro heeft afgesloten. De totale inkomsten (3552 miljoen euro) waren iets hoger dan de totale gemeentelijke uitgaven (3519 miljoen euro). Van Gils: “De begroting is in evenwicht en we sluiten de jaarrekening af met een positief saldo. Ik kijk daar met gepaste trots op terug. Ook op de goedkeurende verklaring die door de accountant inmiddels is gegeven. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is keihard gewerkt om Rotterdam nog beter te maken. En met resultaat. Om een paar feiten te noemen: 1,3 miljoen toeristen vonden hun weg naar Rotterdam. De renovatie van de Maastunnel is afgerond en de Hoekse Lijn rijdt. In 2019 waren er steeds minder mensen afhankelijk van een uitkering.”

OZB bijna 250 miljoen

Ook interessant is de top 3 van belastingopbrengsten. Op 1 staat in Rotterdam de ozb (246 miljoen euro), op 2 de afvalstoffenheffing (92 miljoen euro) en op 3 de rioolheffing (73 miljoen euro). ’Dit jaarverslag is een bijzonder verslag,’ schrijft de verantwoordelijke wethouder. ‘Het gaat over 2019, maar inmiddels is de wereld door de coronacrisis veranderd. Dat geeft een dubbel gevoel: 2019 was een goed jaar voor Rotterdam. Tegelijk beseffen we dat het nu alle hens aan dek is om de coronacrisis te beheersen en de stad in het komende jaar weer op weg te helpen.’ De externe accountant van Rotterdam is PwC. De Rotterdamse gemeenteraad behandelt volgende maand de jaarcijfers.