NBA reageert op kabinetsplannen accountancy: steun voor verbreding en intensivering AFM-toezicht

De NBA herkent zich in het beeld dat de kwaliteit van de wettelijke controles nog niet altijd is waar deze moet zijn. Extern toezicht dient onafhankelijk te zijn, ook in de perceptie van de buitenwereld. De NBA steunt dan ook de door de CTA en de MCA gedane aanbevelingen ten aanzien van het toezicht op de sector, waaronder het concentreren van het toezicht op alle Wta-vergunninghouders bij de AFM. Dat stelt de beroepsorganisatie in een uitgebreide reactie op de rapporten van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA), de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en de daaropvolgende kabinetsplannen voor de accountancysector die onlangs werden aangekondigd.

Herstel van vertrouwen

Binnen het wettelijk controledomein ziet de NBA voorlopers en achterblijvers. ‘Het over de volle breedte op orde brengen van de kwaliteit is uiteindelijk van essentieel belang voor duurzaam herstel van maatschappelijk vertrouwen in het beroep’, stelt de NBA. De beroepsorganisatie steunt dan ook de maatregelen die minister Hoekstra voorstelt in de kabinetsreactie en zegt zeer bereid om waar mogelijk ook zelf de handschoen op te pakken. Tegelijkertijd constateert de NBA dat de sector de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteitsverbetering en cultuurverandering belangrijke stappen heeft gezet.

Toezicht

De NBA is dus voor aanpassing van de toezichtstructuur op de sector. Tegelijkertijd is de samenleving niet gebaat bij stapeling van toezicht en inefficiënties door het creëren van onnodige schotten, stelt de beroepsorganisatie. ‘De NBA gaat daarom graag in overleg met de AFM en SRA over hoe het toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht kan worden en waar nodig uitwisseling van kennis en data moet worden gefaciliteerd.’

Gezamenlijkheid

Een belangrijke voorwaarde voor succes op de lange termijn van nieuwe maatregelen zal volgens de NBA de mate zijn waarin de sector en belanghebbende partijen (stakeholders, ketenpartijen) elkaar weten te vinden, gemeenschappelijke afspraken over prestatiedoelstellingen maken en daar gezamenlijk de schouders onder zetten. ‘Dit geldt voor alle relevante gebieden van het beroep: kwaliteit, fraude, continuïteit en wat de NBA betreft ook niet-financiële informatie. Hiervoor is het essentieel dat partijen tot overeenstemming komen over een kwaliteitsbegrip en dat dit begrip – onder andere via Audit Quality Indicators (AQI’s) – meetbaar en zichtbaar gemaakt kan worden.’

Audit Quality Indicators

De NBA steunt dus de aanbevelingen en het voornemen van de minister om Audit Quality Indicators (AQI’s). Goede AQI’s kunnen volgens de NBA bijdragen aan borging van verbetermaatregelen binnen organisaties, maar kunnen ook dienen als objectieve meeteenheid voor overeengekomen prestatiedoelstellingen. Wanneer is goed goed genoeg? Bovendien wordt met deze indicatoren een instrument gecreëerd om achterblijvers te identificeren en mee te krijgen. Cruciaal voor succes is echter is dat de definities, doelstellingen en meting niet door de sector alleen worden bepaald. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor proportionaliteit, bijvoorbeeld t.a.v. de verschillen tussen grotere en kleinere vergunninghouders.’

De NBA gaat in haar reactie op de rapporten van CTA en MCA en de kabinetsplannen op veel meer onderwerpen in. De volledige reactie van de NBA: