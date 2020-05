Corona | SRA-kantoren rekenen op 11% minder liquiditeit

De SRA heeft een update gegeven van de eigen Corona Barometer. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de aangesloten kantoren minimaal 20% direct omzetverlies verwacht bij klanten. De eigen liquiditeit zal in het tweede kwartaal gemiddeld met 10,8% afnemen, is de verwachting.

Van de SRA-kantoren voorziet 58% voor het tweede kwartaal een directe omzetdaling van 20% tot 40% bij klanten. Een op de vijf verwacht een omzetdaling van 40 tot 60%. De hoogste omzetdaling komt voor rekening van de horeca: 78% van de SRA-kantoren verwacht voor deze klanten een omzetdaling van 80 tot 100%. ‘Toch is het percentage bedrijven waarvoor liquiditeitsproblemen wordt verwacht iets lager dan twee weken geleden: 28,5% versus 35,9% in week 5’, aldus de SRA. Voor het eigen accountantskantoor wordt een verslechtering van de liquiditeit verwacht van 10,8% in het tweede kwartaal. Als de huidige situatie langer dan drie maanden duurt, verwachten de deelnemende kantoren een faillissement voor 9% van de klanten.

Vertrouwen in overheid daalt

Het algemene sentiment onder klanten over de coronacrisis is ongeveer hetzelfde als twee weken geleden: 53% is (zeer) negatief. Het vertrouwen van klanten in de overheid heeft wel een knauw gekregen: 14% is (zeer) negatief over de overheid; eerder was dat nog minder dan 10%. 40% is (zeer) positief, terwijl dat twee weken terug nog 54% was.

Bron: SRA