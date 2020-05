Corona | ‘Breid TOGS verder uit voor schrijnende gevallen’

De huidige TOGS-regeling moet verder worden uitgebreid omdat er nog altijd sectoren ten onrechte buiten de boot vallen. Dat schrijft voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof in een brief aan de Tweede Kamer. Ook pleit hij voor een regeling in het tweede noodpakket die nauwer aansluit op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende vaste lasten voor ondernemers.

Hoewel de overheid de TOGS al een aantal keren heeft uitgebreid, zijn er nog steeds bedrijven en sectoren die niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten van 4.000 euro. ‘We krijgen desondanks nog vele schrijnende voorbeelden binnen van kleine bedrijven die er niet voor in aanmerking komen, en waar een bedrag van 4.000 euro een behoorlijk verschil maakt’, zegt Vonhof.

Taxi wel, luchtballon niet

Volgens de MKB-voorzitter is er veel onbegrip bij zijn achterban. ‘Bakkers die hun producten inkopen krijgen wel compensatie, maar bakkers die hun eigen producten maken niet. Taxibedrijven komen wel in aanmerking, maar personenvervoer per luchtballon of sportvliegtuig weer niet, terwijl die door de 1,5 meter regel helemaal geen omzet meer kunnen maken. En alleen omdat ze de ‘verkeerde’ SBI-code hebben.’ Zo komen ook supermarkten op stations, universiteiten en in recreatiegebieden niet voor de TOGS in aanmerking omdat het supermarkten in het algemeen juist prima vergaat. ‘Maar op deze locaties is dat natuurlijk totaal anders’, zegt Vonhof. ‘Het gaat hier om zeker 150 ondernemers die zwaar omzetverlies lijden.’

‘Keuze van sectoren niet uit te leggen’

De systematiek van SBI-codes heeft weliswaar geleid tot snelle en geautomatiseerde verwerking van aanvragen en heel veel bedrijven zijn ermee geholpen, zegt Vonhof, maar de keuze van sectoren die wel of niet in aanmerking komen is niet uit te leggen. Zijn brief aan de Kamer gaat vergezeld van een lijst voorbeelden van sectoren die wat MKB-Nederland betreft op grond van hun omzetderving alsnog aanspraak op de regeling zouden moeten kunnen maken.

Druppel op gloeiende plaat

Vonhof wijst er ook op dat het bedrag van 4.000 euro niet aansluit op de praktijk. ‘Veel bedrijven hebben een hoge omzetderving, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Zeker nu de crisis maanden aanhoudt, is die eenmalige 4.000 euro – hoe welkom ook- niet meer dan een druppel op de gloeide plaat. Ondernemers komen hierdoor steeds verder in het nauw en hun schulden lopen op. Dat is niet lang vol te houden.’

Daarom zal het tweede noodpakket volgens Vonhof ook moeten voorzien in een tegemoetkoming in de vaste lasten, anders dan de loonkosten waar de NOW voor is.