Corona | Helft winkeliers heeft geen afspraken over huur

De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral een (gedeeltelijke) opschorting gekregen over de maanden april en mei. Over kwijtscheldingen zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt. Dat blijkt uit een rondvraag bij de achterban van koepelorganisatie Detailhandel Nederland.

Stroeve onderhandelingen

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. Er wordt volgens Detailhandel Nederland vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie. Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in dialoog te gaan.

Onzekerheid

Er is enorm veel onzekerheid over de toekomst, constateert de brancheorganisatie op basis van de rondgang. Veel winkeliers vragen zich af hoe de gemaakte afspraken afgehandeld en opgevolgd worden. Winkeliers geven aan dat opschorting maar een tijdelijke oplossing is en dat er wat hen betreft afspraken gemaakt moeten worden over korting of kwijtschelding. Kwijtschelding is voor veel winkeliers een belangrijke voorwaarde om continuïteit van bedrijfsvoering te kunnen bewerkstelligen.

Vervolg steunakkoord

Voor eind mei gaan Detailhandel Nederland, IVBN, Vastgoed Belang, VGO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NVB weer aan tafel om het vervolg op het steunakkoord te bespreken om structurele oplossingen te bieden.