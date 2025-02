‘Veel zzp’ers willen weer in vaste dienst’

Volgens de vacaturesite is het aantal sollicitaties vorige maand met 38% gestegen. De Telegraaf koppelt dat gegeven aan de dalende vraag naar zzp’ers in met name de bouw en de zakelijke dienstverlening, door de scherpere controle op schijnzelfstandigheid sinds begin dit jaar. De afgelopen twee maanden zouden volgens de Kamer van Koophandel circa 25.000 zelfstandig ondernemers ermee zijn gestopt.

“De stroom van zzp’ers naar loondienst brengt serieuze uitdagingen op de arbeidsmarkt met zich mee. Maar het geeft zzp’ers die hetzelfde werk kunnen blijven doen wél de zekerheid van een vast dienstverband. Het doel van de Belastingdienst lijkt wat dat betreft te zijn bereikt”, meent Sharita Boon, directeur van de Nationale Vacaturebank.

Werkgeversvereniging AWVN meldde onlangs dat bijna de helft van de bedrijven de contracten met zzp’ers heeft aangepast. Vier op de tien werkgevers geven aan dat ze minder freelancers inschakelen ten faveure van mensen in via uitzend- of detacheringsbureaus. Werkgevers maken zich daarnaast zorgen over hogere werkdruk voor het vaste personeel en over de kwaliteit van werk als zzp’ers vertrekken en daar geen vaste medewerkers voor in de plaats komen.

Reistijd struikelblok

De Nationale Vacaturebank meldde eerder dat reistijd voor driekwart van de werkenden een grote rol speelt bij de keuze voor een baan. Met name twintigers vinden dat een belangrijk punt. De reistijd blijkt overigens relatief bescheiden: werknemers tot 44 jaar reizen maximaal 60 minuten per dag en hebben daarmee de langste reistijd. Jongeren willen het liefst dichter bij hun werk wonen; 71% van de 30-minners is bereid om meer uren te werken voor een kortere reistijd. Bijna de helft zou een lager salaris accepteren om dichter bij huis te kunnen werken.