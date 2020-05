Corona | Transportsector kraakt in voegen, maar vraagt (nog) geen steun

De transportsector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Maar liefst 70 procent van de leden van brancheorganisatie TLN ziet de omzet dalen. Toch maakt slechts 30% gebruik van steunmaatregelen.

Lange betaaltermijnen

Dat komt omdat de betaaltermijnen in de transport lang zijn. Transporteurs teren tot nu toe op omzet die voor de crisis werd behaald. ‘Nu beginnen pas liquiditeitsproblemen te komen,’ zet Elisabeth Post, voorzitter van branchverenigin TLN op BNR. ‘Maar ik weet ook van bedrijven die zijn gestopt voordat ze echt in de problemen kwamen.’

Wisselend beeld

De hardste klappen vallen binnen het autotransport, de sierteelt, de evenementen en de horeca. Gemiddeld is de omzetdaling zo’n 30%, maar gemiddeldes zeggen weinig. Er zijn namelijk deelmarkten waar het nog redelijk goed gaat, zoals het vervoer van pakketten en levensmiddelen. Post schat dat het omzetverlies bij transporteurs al snel 30 tot 50 procent is, maar kent ook gevallen waar 80 procent van de omzet is weggevallen. Het flexibel overschakelen op vervoer van andere producten is voor transporteurs vaak lastig. Voor levensmiddelen is al snel koelinginstallatie nodig, en die ontbreekt in vrachtwagens die normaal gesproken voor non-food worden gebruikt.

Aan boord

Ander nieuws uit de transportwereld komt uit het zeetransport. De coronacrisis begint haar tol te eisen aan boord van zeeschepen. ‘Business as usual’, gecombineerd met de stress vanwege de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt, zorgen ervoor dat zeevarenden steeds vaker oververmoeid raken en zelfs burn-out verschijnselen gaan vertonen. Dat blijkt uit de ‘Seafarers Happiness Index’ van Mission to Seafarers. Die liet over het eerste kwartaal met covid-19 een daling zien van 6,96 naar 6,81. Zeevarenden klagen dat ze aan boord vrijwel alleen nog maar werken. Activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes zijn er niet meer. De omstandigheden dwingen zeevarenden door te werken. Zonder enig idee wanneer ze met verlof kunnen. Hoewel uit de Seafarers Happiness Index blijkt dat het gewone werk aan boord de werkdruk amper heeft verhoogd, geven zeevarenden wel aan dat er bovenop de al zware werkschema’s veel werk bij is gekomen. Zo moet er regelmatig volgens de hygiënenormen van een ziekenhuis worden geschrobd en afgespoten om het schip virusvrij te houden. Daarover schrijft nieuwsblad Transport vandaag.