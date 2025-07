‘Vrachtwagenheffing zet truckmarkt op een keerpunt naar elektrisch rijden’

Met de invoering van de vrachtwagenheffing halverwege volgend jaar gaat de focus op de truckmarkt verschuiven naar elektrische trucks. Dat verwachten de sectoreconomen van ING. Ondanks netbeperkingen is Nederland daarvoor volgens hen ook bij uitstek geschikt.

De komende twee jaar gaan de kosten van dieselkilometers met de helft omhoog door extra heffingen. Dit verkleint het verschil met elektrisch transport, mede omdat de aankoopsubsidies gaan verdriedubbelen. Hiermee krijgt vervanging een impuls en gaat de instroom van e-trucks versnellen.

De kosten van wegtransport met dieseltrucks stijgen de komende twee jaar fors door nieuwe belastingen en het afbouwen van accijnsvoordelen. De transportkosten nemen naar verwachting met 10 tot 12% toe. De aanleiding is de invoering van de vrachtwagenheffing in 2026 (tot € 0,195/km), het vervallen van de resterende accijnskorting en de Europese emissieheffing ETS 2 vanaf 2027. Het kostenverschil per kilometer tussen diesel- en elektrische trucks wordt daardoor kleiner, ondanks de hogere aanschafkosten van e-trucks.

Elektrische vrachtwagens profiteren van gunstigere tarieven en van een forse impuls via subsidies. Zo wordt het gros van de € 650 miljoen opbrengst uit de vrachtwagenheffing teruggesluisd naar verduurzaming van het wagenpark. De bestaande aankoopsubsidie (AanZET) wordt verdriedubbeld. Ook buitenlandse trucks gaan meebetalen aan de heffing. De verwachting is dat het aantal elektrische trucks (>3,5 ton) stijgt van 1.500 medio 2025 naar 24.700 in 2030.

Veel ondernemers hebben eind 2024 nog geïnvesteerd in nieuwe dieseltrucks, maar de aandacht verschuift naar elektrisch materieel. De meeste ritten (80%) zijn korter dan 150 km en in 85% van de gevallen wordt op het eigen depot geladen, wat elektrificatie aantrekkelijk maakt.

De vrachtwagenheffing bevat wel differentiatie naar leeftijd van voertuigen, maar de stimulans om oude trucks te vervangen is beperkt. Oudere trekkers rijden minder kilometers en profiteren van lagere motorrijtuigenbelasting na afschaffing van het Eurovignet.

Ook fabrikanten staan onder druk: zij moeten de CO₂-uitstoot van hun verkoop met 43% verlagen in vijf jaar, wat het marktaandeel van elektrische trucks fors moet vergroten. Deze doelstellingen kunnen de prijs van e-trucks verder onder druk zetten.

Na een verkooppiek eind 2024 en een correctie in 2025 trekt de markt naar verwachting in 2026 weer aan. De trailerverkoop blijft voorlopig achter door overcapaciteit.

Erik Slaaf, ING Sector Banker Transport en Logistiek: “Door de vrachtwagenheffing gaat het speelveld kantelen: zero-emissie wordt niet alleen de schoonste, maar steeds vaker ook de slimste keuze”. Dit neemt overigens niet weg dat ondernemers op verschillende plekken nog steeds te maken hebben met beperkingen van de netaansluiting en laadinfrastructuur.

