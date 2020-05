Corona | ’40 procent van bedrijven heeft TOGS eigenlijk niet nodig’

De eenmalige TOGS-steun van € 4.000 komt niet bij de goede bedrijven terecht. Dat stelt Graydon. Van alle bedrijven die bovengemiddeld zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, komt bijna driekwart niet in aanmerking voor TOGS-steun.

Buiten regeling

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Ruim 1,8 miljoen bedrijven voldoen niet aan één of meerdere gestelde voorwaarden van TOGS. Van hen heeft meer dan een kwart (bijna 500.000 bedrijven) zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het gaat daarbij met name om de bouw- en timmerbedrijven die volgens Graydon vooral op de (middel)lange termijn last ondervinden van het stilvallen van andere bedrijven. Ook de handel en reparatie van auto’s en organisatie- en adviesbureaus vallen buiten de TOGS-regeling.

Relatief lage impact

Van de ruim 726.000 bedrijven die wel in aanmerking komen voor de TOGS-regeling ondervindt bijna 40 procent relatief weinig last van de coronacrisis (290.000 bedrijven). Zij kunnen desondanks wel aanspraak maken op de eenmalige gift van 4.000 euro. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de alternatieve genezers en overige paramedische praktijken. Ook toont de analyse aan dat de impact op de zogenoemde ‘contactberoepen’ geleidelijk minder wordt, nu ze weer open zijn. Zo’n 190.000 bedrijven die TOGS-steun ontvingen hebben deze ook echt hard nodig, aldus Graydon.

Gezonde bedrijven

De overheid roept bedrijven op alleen gebruik te maken van de regeling wanneer zij deze echt nodig hebben. Toch is de financiële gezondheid van bedrijven niet als criterium opgenomen. Een derde van de bedrijven die in aanmerking komt voor de TOGS-regeling was financieel gezond voor de coronacrisis. Van die gezonde bedrijven ondervindt bijna vijftig procent een lage impact van de coronamaatregelen. Het zijn dit soort bedrijven die door de overheid gevraagd worden geen aanspraak te maken op de regeling. Op die manier kunnen de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden besteed kunnen aan ondernemers die het écht nodig hebben.

Bron: Graydon