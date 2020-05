‘Overeenkomst over nieuw pensioenstelsel, beleggingswinst wordt bepalend’

Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn het vrijwel eens over een nieuw pensioenstelsel, meldt de Volkskrant. Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiende salaris verdwijnt, de rendementen op de beurs gaan de hoogte van de pensioenen sterk bepalen. De kans op mee- en tegenvallers wordt daarmee groter, maar er worden wel schokdempers ingebouwd om dat effect in te tomen.

Uitwerking pensioenakkoord

Dat is de kern van het nieuwe pensioenstelsel waarover de verschillende partijen het na een jaar sleutelen eens zouden zijn. Het nieuwe stelsel is de uitwerking van het grote Pensioenakkoord van 2019. Het ministerie van Sociale Zaken, VNO-NCW en FNV willen nog niet inhoudelijk op de stand van de onderhandelingen ingaan, maar bronnen rond de onderhandelingen bevestigen dat er een doorbraak is bereikt.

Verwacht pensioen

Kabinet, werkgevers en vakbeweging willen volgens de Volkskrant overgaan naar een premiecontract, waarbij de betaalde premie plus de beleggingsopbrengsten bepalend worden voor de pensioenhoogte. Er is geen sprake meer van een ‘pensioenaanspraak’ maar van een ‘verwacht pensioen’. Daarbij wordt gekeken naar de ingelegde premie plus rendementen bij pensionering en de levensverwachting van 65-plussers, nu 20 jaar. Daarop komt een opslag op basis van het ‘projectierendement’, het verwachte rendement in de komende jaren. Dat projectierendement is een voorspelling op basis van beleggingsopbrengsten in het verleden.

Pensioenfondsen en rekenrente

Het nieuwe stelsel moet een einde maken aan de discussies over de slechte situatie van de pensioenfondsen, waardoor zij niet aan eerder beloofde aanspraken van hun deelnemers kunnen voldoen. Ook hoeft er straks niet meer voortdurend over de rekenrente of het al of niet verlagen van de pensioenen te worden onderhandeld.

Bron: Volkskrant