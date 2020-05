Corona | Slechts 9% van MKB-bedrijven kreeg 4000 euro

Ongeveer een kwart van de midden- en kleinbedrijven die recht hadden op een gift van 4000 euro, heeft een aanvraag ingediend en het geld gekregen. Omdat veel MKB’ers niet onder de TOGS-regeling vallen, heeft slechts 9% van het MKB deze noodsteun gekregen.

Bijna 200.000 verzoeken

Dat meldt het CBS op basis van cijfers tot 15 mei. De zogeheten TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) was bedoeld als extra steun voor ondernemers die gedwongen moesten sluiten. In eerste instantie was het bedoeld voor de horeca, maar na kritiek werden er onder meer kledingwinkels, tattooshops en taxi’s aan toegevoegd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat op 27 mei van de 198.000 ingediende verzoeken er inmiddels 187.000 zijn uitbetaald voor een bedrag van 751 miljoen euro.

Vooral horeca

In de horeca heeft 86 procent van de restaurants gebruik gemaakt van de regeling en van cafés 81 procent. Samen zijn de eet- en drinkgelegenheden die steun hebben aangevraagd goed voor zo’n 305.000 banen. Andere bedrijfstakken waar meer dan driekwart van de bedrijven een uitkering kregen, zijn kledingwinkels, kermisattracties en taxivervoer. Van alle mkb-bedrijven in Nederland kreeg 9 procent een TOGS toegekend. Deze bedrijven vertegenwoordigen 18 procent van alle banen en 7 procent van de totale omzet van het mkb.

Steun niet effectief

Eerder werd al bekend dat de eenmalige TOGS-steun van € 4.000 niet bij de goede bedrijven terecht is gekomen. Volgens Graydon komt driekwart van alle bedrijven die bovengemiddeld zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen niet in aanmerking voor TOGS-steun. Ruim 1,8 miljoen bedrijven voldoen niet aan één of meerdere gestelde voorwaarden van TOGS. Van hen heeft meer dan een kwart (bijna 500.000 bedrijven) zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het gaat daarbij met name om de bouw- en timmerbedrijven die volgens Graydon vooral op de (middel)lange termijn last ondervinden van het stilvallen van andere bedrijven. Ook de handel en reparatie van auto’s en organisatie- en adviesbureaus vallen buiten de TOGS-regeling.

Weinig last

Van de ruim 726.000 bedrijven die wel in aanmerking komen voor de TOGS-regeling ondervindt bijna 40 procent relatief weinig last van de coronacrisis (290.000 bedrijven). Zij kunnen desondanks wel aanspraak maken op de eenmalige gift van 4.000 euro. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de alternatieve genezers en overige paramedische praktijken. Ook toont de analyse aan dat de impact op de zogenoemde ‘contactberoepen’ geleidelijk minder wordt, nu ze weer open zijn. Zo’n 190.000 bedrijven die TOGS-steun ontvingen hebben deze ook echt hard nodig, aldus Graydon.

