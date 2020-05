Corona | Modelverklaring derde-deskundige uitstel van betaling belastingschulden

De NBA heeft vrijdag het model van de verklaring van de derde-deskundige voor accountants gepubliceerd die organisaties moeten meesturen bij hun aanvraag voor verlenging van hun uitstel van betaling van belastingschulden.

Het model is in overleg met de Belastingdienst vastgesteld en is gebaseerd op het besluit van de staatsecretaris van Financiën 2020/9594 – Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis), meldt de NBA. Dit besluit kan eventueel worden geactualiseerd. De verklaring is pas nodig als het gevraagde uitstel langer dan drie maanden duurt. Voorwaarde voor verlenging van het uitstel na drie maanden is dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Geen assurance

In de verklaring verklaart de derde-deskundige samengevat twee zaken:

De betalingsproblemen komen voornamelijk voort uit de coronacrisis;

De door of namens de ondernemer opgestelde liquiditeitsprognose lijkt plausibel.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de staatsecretaris dat de accountant assurance geeft op die onderwerpen, meldt de NBA: ‘Natuurlijk past de accountant de VGBA toe bij het opstellen van deze brief. De accountant is bij het uitvoeren van deze overige opdracht dan ook vakbekwaam en zorgvuldig als hij bij het lezen / doornemen en bespreken van de aanvraag kritische vragen stelt, maar het is niet nodig om assurance informatie te verzamelen. Hoewel het gaat om een overige opdracht die vormvrij is, is het wel verstandig om tenminste een kort verslag van besprekingen met de organisatie en / of in een kort memo van de belangrijkste overwegingen van de accountant vast te leggen.’

Liquiditeitsprognose voorgeschreven

Door de huidige onzekerheid over het vervolg van de coronacrisis kan het moeilijk zijn om een goede liquiditeitsprognose te maken, weten ook de fiscus en de NBA. Toch wordt dat wel voorgeschreven bij de aanvraag van het uitstel. ‘De Belastingdienst verwacht dat organisaties op basis van de huidige verwachtingen een liquiditeitsprognose opstellen om inzicht te geven in hun betalingsproblemen, maar realiseert zich dat deze met grote onzekerheden zal zijn omgeven en dat de kans dus groot is dat de betalingsproblemen zich anders zullen ontwikkelen dan weergegeven in de prognose.’

Nadere uitleg Belastingdienst

Bij het afstemmen van de modelverklaring met de Belastingdienst zijn twee zaken in het besluit geïdentificeerd die tot vragen kunnen leiden, meldt de NBA. De van de Belastingdienst verkregen uitleg hierover:

Verschil in beschrijving betalingsproblemen

In het besluit staat als voorwaarde voor de aanvraag door de ondernemer:

De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.

In de verklaring van de derde deskundige moet deze verklaren:

Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna.

Input Belastingdienst

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de term ‘bestaande belastingproblemen’ gelezen mag worden als ‘bestaande of op korte termijn verwachte betalingsproblemen’. Opstellen liquiditeitsprognose

In het besluit staat dat de verklaring van de derde een liquiditeitsprognose moet bevatten. Het besluit legt echter geen verplichting op aan de ondernemer om deze op te stellen.

De letterlijke tekst is:

Ik keur goed dat de verklaring van de derde-deskundige, die op grond van goedkeuring 2 is vereist bij een belastingschuld van € 20.000 of meer, door de Belastingdienst wordt geaccepteerd als de verklaring in ieder geval de volgende elementen bevat:

• ..

• ..

• Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.

Input Belastingdienst

De Belastingdienst heeft hierover aangegeven: De liquiditeitsprognose mag zowel door de ondernemer als de derde-deskundige worden opgemaakt. Het is dus geen eis dat de prognose door de derde deskundige wordt opgesteld.

Toetsende werkzaamheden

Het is goed voorspelbaar dat ook accountants in het MKB de organisatie helpen bij het opstellen van de liquiditeitsbegroting, constateert de NBA. Het is daarbij logisch dat een dergelijke prognose namens de organisatie naar de Belastingdienst wordt gestuurd. In principe gaat het bij deze werkzaamheden om toetsende werkzaamheden, hoewel deze beperkt van omvang zijn. Het is zoals hierboven weergegeven mogelijk dat accountants gevraagd wordt om organisaties te ondersteunen bij het opstellen van de aanvraag voor uitstel van belastingbetaling. Accountants die controles uitoefenen moeten er daarbij op letten dat dergelijke werkzaamheden er niet toe leiden dat zij niet langer onafhankelijk zijn. Voor oob’s staat hierover het volgende in NBA Alert 42:

Nederland kent strikte regels op het gebied van dienstverlening aan een organisatie van openbaar belang die zij ook controleren. Aan deze organisaties mogen alleen de in artikel 24b Wta bedoelde controlediensten worden verleend. In overleg met het Ministerie van Financiën heeft de NBA geconstateerd dat het verstrekken van voorgeschreven verklaringen aan ministeries of organisaties zoals de belastingdienst, of het UWV in het kader van de maatregelen om de economische impact van het Coronavirus voor organisaties te beperken (bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van de NOW regeling of de derden verklaring bij uitstel van belastingen), kwalificeren als controlediensten.

In artikel 4 lid 2 van de verordening is een beperking aangebracht met betrekking tot de omvang van de te verstrekken controlediensten[2] anders dan de wettelijke controle zelf. De honoraria voor deze diensten mogen niet meer zijn dan 70% van de gemiddelde honoraria voor de controle in de laatste drie jaar. Deze beperking geldt niet voor controlediensten die door Europese commissie of nationale wetgeving zijn voorgeschreven. De in de eerste alinea beschreven diensten vallen hieronder.

Modelverklaring derde-deskundige uitstel van betaling belastingschulden

Bron: NBA

