Volkskrant laat ‘werkplekdilemma’s’ van PwC zien

De Volkskrant portretteert vandaag het ‘coronataskforceteam’ van PwC. Het team bestaat op de kop af drie maanden. Het coronavirus was toen nog niet in Nederland opgedoken. Maar PwC boog zich al over de vraag: wat áls?

Na het thuiswerken, wat dan?

De teamleden komen dagelijks virtueel bij elkaar. Op dit moment is de terugkeerstrategie – het ‘back-to-the-office-scenario’ – het belangrijkste onderwerp van het overleg. Het onderstreept hoe PwC wil anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Immers, waar cafés, restaurants en bioscopen sinds maandag weer zijn gaan draaien, geldt dat werknemers van bedrijven nog zoveel mogelijk thuis moeten werken, ook de 5500 medewerkers van PwC. Opnieuw geldt als leidende vraag voor het taskforceteam: wat áls? Kunnen werknemers weer naar kantoor, dan kan conform de anderhalvemeterregel slechts 58 procent van de PwC-werkvloer worden benut.

Binnenkort app

Op dit moment mogen alleen medewerkers met formele toestemming naar kantoor komen. ‘Daarin zien we een lichte stijging’, zegt PwC’er Marjolein Kurstjens (Demand Manager Facility Management) in de krant. ‘Gisteren waren 351 mensen op kantoor, vooral in Amsterdam. In Rotterdam moeten we kijken of dat aantal nog in balans is met de ruimte.’ Binnenkort neemt PwC een app in gebruik waarmee medewerkers een bureau kunnen reserveren. In principe is dat voor één dag in de week. Maar, zo legt Kurstjens uit, ‘sommigen krijgen een priorityprofiel, die mogen twee of drie keer per week komen.’ Onder die groep vallen alleenstaanden, kleinbehuisden en expats met een beperkt sociaal netwerk. ‘Mensen in een risicocategorie qua leeftijd of gezondheid komen bij voorkeur niet’, stelt bestuurslid Marc Borggreven. ‘Maar we kunnen het niemand verbieden en het is hier voor hen ook veilig.’

Bestickerde looppaden

Naast de vraag wie straks naar het werk mag komen, wordt in Nederland volop nagedacht over hoe de nieuwe manier van werken eruitziet. Plexiglas is niet aan te slepen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens komen veel vragen binnen van werkgevers die bij de ingang de temperatuur van medewerkers willen opnemen. PwC lost het op met bestickerde looppaden. Het toegestane aantal kilo’s in de lift is teruggebracht naar dat van twee personen. Een ‘hygiënehost’ moet werknemers straks vriendelijk herinneren aan de veiligheidsvoorschriften. Ook denkt de taskforce van PwC na over nieuwe gewoonten. Een (groot) aantal cursussen kan voortaan best digitaal. De vliegreizen naar het buitenland zijn ook niet altijd noodzakelijk. Maar dat is toch iets voor de lange termijn. Eerst dient de taskforce een standpunt te bepalen over mondkapjes op de werkvloer.

