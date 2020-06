Corona | ‘Crisis zorgt voor einde wereldwijde automarkt’

Door de coronacrisis gaan wereldwijd in hoog tempo regionale automarkten ontstaan, voorspelt KPMG op basis van onderzoek onder consumenten en leidinggevenden in de autosector.

Bepalende factoren daarvoor zijn dat de beschikbaarheid van grondstoffen in toenemende mate het industriebeleid van individuele landen en de technologische agenda van automobielfabrikanten gaat beïnvloeden en bepalen. ‘En ook subsidieregelingen en wetgeving in de verschillende landen gaan ervoor zorgen dat in de regionale automarkten totaal andere omstandigheden worden geschapen waarin voertuigen worden geproduceerd.’ Een andere ontwikkeling is dat onzekerheden leiden tot een vraag naar meer flexibiliteit in mobiliteitscontracten, geeft KPMG-partner en segmentleider Automotive Loek Kramer aan: ‘Dat betekent dat in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van autodeelconcepten, vooral bij grote bedrijven en met name in de grote steden.’

Productie trekt weer aan

KPMG baseert zich op een onderzoek onder ruim 1.100 executives in de automobielsector en bijna 2.000 consumenten. Kramer denkt dat de productie en verkoop van voertuigen in het derde kwartaal van dit jaar wereldwijd weer zal aantrekken. ‘Net als de verspreiding van het COVID-19-virus zal de capaciteitstoename in golven op gang komen en dus per regio fors verschillen. Fabrikanten met een sterke aanwezigheid in China hebben de economische gevolgen van de pandemie eerder gevoeld dan degenen die hun kernactiviteiten in Amerika of Europa uitoefenen. Dat betekent dat het herstel ook op deze manier zal plaatsvinden. Fabrikanten zullen hiermee rekening moeten houden in hun huidige scenarioplanning.’

Veiligheid

Consumenten zullen door de coronacrisis meer aandacht hebben voor veiligheid. ‘Dat biedt nieuwe kansen voor mobiliteitsaanbieders. Als gevolg van de crisis beschouwen consumenten voertuigen meer dan ooit als een middel om hun persoonlijke veiligheid te beschermen. Ze zullen daarom hun budget en persoonlijke gezondheid zorgvuldig tegen elkaar afwegen.’ Aanbieders zouden moeten inzetten op de ontwikkeling van flexibele en goedkope contracten voor nieuwe voertuigen. ‘Dit betekent dat er veel meer vraag zal ontstaan naar private lease en naar andere mobiliteitsoplossingen die gebaseerd zijn op betaling van gebruik in plaats van bezit.’

Pas op de plaats voor elektrisch?

De elektrische auto moet mogelijk pas op de plaats maken als stimuleringssubsidies vanuit de overheid fundamenteel veranderen, verwacht Kramer. Maar dat de ontwikkeling naar andere aandrijfvormen doorzet, staat buiten kijf: de sector verwacht dat wereldwijd in 2030 naar verwachting diverse soorten aandrijving naast elkaar zullen bestaan. ‘Het is voor het eerst dat de meerderheid van de bedrijven verwacht dat over tien jaar de verbrandingsmotor niet langer de belangrijkste aandrijftechniek zal zijn. Ruim 70% gaat ervan uit dat de beschikbaarheid van grondstoffen in belangrijke mate bepaalt wat de belangrijkste aandrijflijn in de toekomst zal zijn.’