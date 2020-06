Corona | Rabobank ziet terugval in adviesopdrachten voor accountants

De Nederlandse economie staat voor een historische recessie, verwachten onderzoekers van de Rabobank. Volgend jaar zal er voorzichtig herstel zijn, denken ze. Voor accountants zien de analisten geen grote problemen, al zal de pijn daar vooral zitten in een teruglopend aantal adviesopdrachten.

De Rabo-analisten voorzien voor de specialistische zakelijke dienstverlening de grootste terugval in activiteit in het tweede kwartaal van dit jaar. Die zit niet zozeer in de hoek van de accountants en belastingadviseurs: ‘Deze krimp wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bedrijven in het reclamewezen het vermoedelijk zwaar te verduren hebben, net zoals de uitgeverijen en de media in de informatie en communicatiesector.’ De verwachting is dat het herstel in deze sector later in het jaar maar traag inzet omdat bedrijven voorzichtiger zijn met investeringen in nieuwe projecten. ‘Deze terughoudendheid zal met name architecten- en ingenieursbureaus parten spelen.’

Krimpt beperkt tot 5%

Accountantskantoren blijven niet helemaal uit de wind, aldus Rabobank in de sectorprognoses: ‘De audit- en samenstelwerkzaamheden lopen gewoon door, maar adviesopdrachten zullen afnemen.’ Voor de specialistische zakelijke dienstverlening voorziet Rabobank een krimp van 5% dit jaar. Volgend jaar denkt de bank aan een groei van 3% voor deze sector.

In de overige zakelijke dienstverlening raakt de coronacrisis de uitzendbureaus en de reisbureaus bijzonder hard. ‘Wel verwachten we voor de sector als geheel later in het jaar een licht herstel.’ De analisten denken dat de omzet daar met 13% onderuit gaat over heel 2020. De grootste krimp wordt verwacht voor de horeca: de inkomsten gaan daar 41% achteruit, maar de horeca veert volgend jaar ook weer het sterkste op, denkt Rabobank, met een plus van 32%.

Milde terugval, traag herstel

Macro-economisch gezien krijgt Nederland dit jaar een historische krimp voor de kiezen, verwachten de economische onderzoekers van de Rabobank. ‘Toch zijn onze verwachtingen voor de Nederlandse economie dit jaar nog relatief mild vergeleken met andere landen in de eurozone.’ Dat heeft de maken met de minder strenge lockdown en een goede uitgangspositie. ‘Anderzijds is het verwachte herstel vanaf de tweede helft van dit jaar gematigder dan dat in onze buurlanden. Deels is dit een logisch gevolg van de minder diepe val aan het begin van de coronacrisis. Maar het komt ook doordat Nederland juist relatief kwetsbaar is voor vraaguitval uit het buitenland.’ Dit jaar krimpt de economie met 6%, voorspellen de analisten. Dat is sterker dan in de kredietcrisis van 2009. Daartegenover staat een groei van 3% volgend jaar.

Werkloosheid verdubbelt

De werkloosheid gaat oplopen van 3% begin dit jaar naar bijna 7% in december. ‘Deze richting is al ingezet, zoals onder meer blijkt uit de snel gestegen werkloosheid in april (3,4%), en de sterke daling van het aantal uitstaande vacatures. Het verlies van werk en banen onder ZZP’ers en werknemers met flexibele contracten zal in de komende maanden verder oplopen door de zwakke vraag in veel sectoren.’ De onzekerheden zijn groot, voegen de Rabo-analisten toe. ‘Mocht er aan het einde van het jaar een nieuwe uitbraak van het virus en daarmee een nieuwe lockdown-periode komen, dan verslechteren de verwachtingen voor de economie op alle fronten. Zo zullen faillissementen en de werkloosheid nóg scherper oplopen. Een financiële crisis is bij een dergelijke neergang een reëel risico. Los daarvan gaan er negatieve risico’s uit van escalerende geopolitieke spanningen en een harde Brexit.’