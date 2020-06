ETL breidt opnieuw uit

ETL Accountants en Adviseurs heeft zich voor de derde keer in korte tijd versterkt met de overname van Full Account Adviseurs en Accountants. Het bedrijf telt vestigingen in Venlo, Venray en Well.

Eerder deze maand sloot BGH Accountants en Adviseurs zich al aan (vestigingen in Nijmegen, Schijndel en Uden) en in mei werd Innovista (Horst en Roggel) al toegevoegd aan het netwerk. Full Account zet de dienstverlening aan MKB-klanten ongewijzigd en onder eigen naam voort. Ook het management blijft ongewijzigd.

Autonomie behouden

De groei is nog niet ten einde als het aan ETl ligt: ‘ETL gaat in 2020 en verder door met het bundelen van krachten van regionale MKB-kantoren in de accountancy en aanverwante dienstverlening. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering en eigenaarschap.’ De organisatie telt nu 21 MKB-kantoren verspreid over het land. ETL Nederland is onderdeel uit van het van origine Duitse ETL Global, een internationale organisatie die gevestigd is in 44 landen.

In Nederland deed de organisatie haar intrede in 2016, met de overname van vier Lodder-kantoren. Een meerderheidsbelang is niet altijd het doel: ‘Wij staan in het bijzonder open voor kantoren die willen samenwerken en voor aankoop van of participatie in bestaande kantoren.’