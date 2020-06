ETL Accountants en Adviseurs breidt verder uit met BGH Accountants en Adviseurs

BGH Accountants en Adviseurs, een full service accountants- en advieskantoor met vestigingen in Nijmegen, Schijndel en Uden, wordt opgenomen in de ETL Accountants en Adviseurs-groep, melden beide kantoren. Het kantoor zet haar dienstverlening aan MKB-klanten ongewijzigd voort onder eigen naam en ook het management blijft ongewijzigd.

ETL gaat in 2020 en verder door met het bundelen van de krachten van regionale MKB-kantoren in de accountancy en aanverwante dienstverlening, meldt het bedrijf. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering en eigenaarschap. Ze kunnen rekenen op ondernemerschap en profiteren daarnaast van de voordelen van gedeelde services en samenwerking binnen een grotere (internationale) groep.