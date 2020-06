Corona | NOW 1.0: alle cijfers op een rij

De eerste aanvraagperiode NOW eindigde op 6 juni en het UWV heeft daarom alle tot nu toe bekende cijfers over de eerste ronde van de steunregeling op een rij gezet. De uitkeringsinstantie meldt daarnaast er naar te streven het aanvraagformulier voor de tweede aanvraagperiode vanaf 6 juli beschikbaar te maken.

Meeste NOW-geld naar kleine tot middelgrote bedrijven

In de eerste aanvraagperiode hebben 144.000 werkgevers een aanvraag ingediend. UWV heeft tot nu toe 4,5 miljard euro uitgekeerd aan 123.000 werkgevers. Zo kon voor ruim 2,1 miljoen werknemers het loon worden doorbetaald. Van het uitgekeerde voorschotbedrag ging 71% naar kleine tot middelgrote bedrijven, met maximaal 250 werknemers. Grotere werkgevers ontvingen samen 29%. In de Factsheet aanvragen NOW-regeling (pdf) is een overzicht te vinden van het aantal NOW-aanvragen tot en met 3 juni 2020 per arbeidsmarktregio en per gemeente.

Tweede aanvraagperiode NOW

Aanvragen voor een NOW-tegemoetkoming voor de tweede aanvraagperiode dienen op dezelfde manier als in de eerste aanvraagperiode te worden gedaan. Let er wel op dat de voorwaarden voor deze tweede periode waarschijnlijk op een aantal punten afwijken, waarschuwt UWV. De regeling voor de tweede aanvraagperiode is nog niet definitief vastgesteld. Alle informatie is te vinden op de site van UWV zodra de regeling definitief is. UWV streeft ernaar om het aanvraagformulier vanaf 6 juli beschikbaar te maken.

Bekijk hier actuele informatie van UWV over de NOW