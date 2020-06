Corona | SRA Barometer ziet sentiment sterk verbeteren

Uit de SRA Barometer blijkt dat het sentiment steeds positiever wordt. Twintig procent van de accountants ervaart dat klanten het weer zien zitten. Ook het vertrouwen in de overheid en in de effectiviteit van de steunmaatregelen is opvallend positiever.

Meer vertrouwen in overheid

Voor 16% van de klanten wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aangevraagd. Voor 19% van de klanten worden liquiditeitsproblemen verwacht als de situatie de komende drie maanden niet verandert en voor 7% een faillissement. Deze percentages lagen de afgelopen maanden fors hoger. In mei verwachtte accountants dat veertig procent van hun klanten in liquiditeitsproblemen zou komen. 56 Procent merkt dat klanten weer vertrouwen in de overheid hebben. Een paar weken geleden was dit 38 procent. Over het effect van de steunmaatregelen is de helft van de klanten nu positief. Op het dieptepunt was dit een derde. Sectoren die volgens accountants het hardst geraakt worden door de crisis zijn de horeca, op afstand gevolgd door automotive, transport en detailhandel.

Kantoor 2.0

Tot slot valt op dat SRA-leden de komende maanden meer op kantoor gaan werken met een verwachte bezettingsgraad van 64%. Bijna de helft gaat meer dan voorheen online vergaderen met relaties, 57% gaat meer thuiswerken en 40% gaat meer online cursussen volgen.

Slecht weer op komst

De peiling werd uitgevoerd voordat deze week sombere voorspellingen ten aanzien van de economie bekend werden gemaakt. Zo voorziet DNB een economische krimp van 6,4%. De particuliere consumptie krimpt in 2020 met 7,6%. De bedrijfsinvesteringen (exclusief woningen) nemen af met 13,9% en de uitvoer daalt met 10,9%. Enig tegenwicht komt van de overheidsbestedingen, die met 3,1% groeien. De werkgelegenheid neemt flink af in 2020 en 2021. Daardoor gaat de werkloosheid dit jaar omhoog naar 4,6% van de beroepsbevolking en stijgt deze volgend jaar verder naar 7,3%. In 2022 volgt weer een daling naar 5,7%.

Beeld: SRA