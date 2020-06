Corona | Aanpassingen in steunmaatregelen landbouw en zorg

De noodmaatregelen in verband met de coronacrisis zijn aangepast voor delen van de landbouw en voor zorgaanbieders. Die laatste groep kan langer aanspraak maken op steun.

Zorgaanbieders kunnen langer compensatie krijgen voor inkomensverlies, heeft minister De Jonge (VWS) laten weten. De regeling geldt nu tot 1 juli; de eerdere einddatum was 1 juni. Daarbij geldt een uitzondering voor de gehandicaptenzorg en de intramurale GGZ: daar is de maatregel verlengd tot 1 augustus. Voor de intramurale ouderenzorg (verpleeghuizen) geldt compensatie over de periode 1 maart tot 1 september. ‘Na deze data komen aanbieders in beginsel niet meer in aanmerking voor de vergoeding van de doorlopende kosten. Voor uitzonderlijke situaties ga ik de NZa vragen om de beleidsregel aan te passen, zodat zorgkantoren de mogelijkheid krijgen om tot uiterlijk 31 december 2020 maatwerkafspraken te maken.’

Sierteelt

Voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw is de tegemoetkomingsregeling aangepast. Bedrijven die zijn uitgebreid mogen hun omzetschade in sommige gevallen anders berekenen en de lijst met klanten van de voedingstuinbouw is langer geworden. Bedrijven die na 12 maart 2017 met minimaal 10% teeltoppervlak zijn gegroeid, mogen de omzetschade berekenen met de gemiddelde omzet per vierkante meter. Aanvragen van de tegemoetkoming kan nog tot donderdag 18 juni 2020 17:00 uur. Aanvragen die al zijn ingediend, kunnen nog worden gewijzigd.

Foodservice

Gespecialiseerde food-servicebedrijven kunnen aanspraak maken op ondersteuning als zij minimaal 60% van de omzet aan de horeca leveren. Dat minimum was eerst 75%. ‘De tegemoetkoming heeft uitsluitend betrekking op de omzet- of brutowinstderving behaald met de horeca-afzet van de onderneming. Over de overig gerealiseerde omzetderving van de onderneming, bijvoorbeeld gerealiseerd door afzet aan de retail, wordt geen tegemoetkoming verstrekt.’

Accountantsverklaring fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen die hun producten op een andere manier hebben afgezet, bijvoorbeeld om als veevoer in te zetten, kunnen de afzet bij gebrek aan weegbonnen of facturen aantonen door de voorraad te laten taxeren door een erkende taxateur. ‘In geval van levering aan een nabijgelegen bedrijf dient ook een door beide partijen ondertekende verklaring te worden ingediend.’ Van de telers van fritesaardappelen wordt een accountantsverklaring of een vergelijkbaar document voorgeschreven voor de controle op alle uitkeringen en steunbedragen die op de tegemoetkoming in mindering moeten worden gebracht. Het ministerie verwacht 1.000 aanvragers die een accountantsverklaring moeten verstrekken.