Deloitte weer favoriet onder studenten accountancy

Nederlandse studenten accountancy starten hun carrière het liefst bij Deloitte. Dat blijkt uit de top 100 van Universum. EY staat op plek 2. Van de Next Five haalde alleen BDO de ranking.

KLM boven Heineken

Universum, ‘thought leader in employer branding’, ondervroeg 29.000 Nederlandse bachelor- en masterstudenten van 55 universiteiten naar hun favoriete werkgevers – bedrijven waarvan zij geloven dat deze de beste mogelijkheden bieden voor het starten van hun loopbaan. Bovenaan de ranking prijkt KLM, gevolgd door Heineken. Opvallend is dat in de top tien vijf Amerikaanse bedrijven staan: Apple, Nike, Google, Tesla en Coca-Cola. Rabobank is op plek 9 de enige bank in de top tien.

Big Four iets gezakt

Hoewel alle Big Four kantoren in de top 30 staan – Deloitte op 17, EY op 25, KPMG op 27 en PwC op 30 – noteren zij iets lager dan vorig jaar. Alle vier zijn in de ogen van studenten aantrekkelijkere werkgevers dan bekende merken als Volvo, FrieslandCampina, Hema PepsiCo, Jumbo Supermarkten en De Nederlandsche Bank. BDO vinden we terug op plek 54. Er zijn geen andere accountantskantoren in de top 100.

Gevraagd naar