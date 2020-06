HBO-Accountancystudent? Dit moet je weten over schriftelijke toetsen (1 OAT)

Hoe ga je als accountancystudent slim om met het afleggen van schriftelijke toetsen, in het kader van de accountantsopleiding aan een hogeschool. We hebben het hier over de OAT-toets, de zogenaamde landelijke Over All Toets. In dit mini-college gaat Eric Mantelaers RA hier uitgebreid op in. Aan het einde van dit filmpje presenteert Eric een framework. Hij vertelt je over de factoren die je slagingskansen beïnvloeden. Aan de ene kant is dat de vakinhoudelijke kennis die je nodig hebt om een toets succesvol af te kunnen leggen, aan de andere kant is dat de structuur en het taalgebruik in een toets. Waar moet je allemaal alert op zijn? Hoe ga je efficiënt om met je toetsingstijd? Ter ondersteuning maakt hij gebruik van het Landelijk Examen, in dit geval de OAT van 14 januari 2020, die gaat over de Car-exel Groep.