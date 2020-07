Baroch (ex-BDO) nu commissaris bij Grant Thornton

Natasja Baroch (1971) is met ingang van 1 juli toegetreden tot de raad van commissarissen van Grant Thornton. Vorig jaar was de RA een krappe zeven maanden bestuurslid bij BDO.

De RvC bij Grant Thornton bestaat nu uit drie leden. Naast Baroch zijn dat voorzitter Tjark de Lange en Cokky Hilhorst. Voormalig voorzitter Paul Baart en Lizzy Doorewaard traden vorig jaar terug. Zij waren bij Grant Thornton commissaris sinds de instelling van de RvC in 2015 en hun termijn liep na vier jaar af. Baroch trad vorig jaar mei nog toe tot de raad van bestuur van BDO als CFO én COO. Maar na iets meer dan een half jaar gingen beide partijen alweer uit elkaar. ‘Een verschil van inzicht over de implementatie van de strategie’, gaf BDO toen als reden. Een opvolger is nog altijd niet benoemd.

‘We gaan een boeiende tijd tegemoet’

Grant Thornton omschrijft de nieuwe commissaris als ‘positief kritisch en veranderingsgezind’. Ze is lid van de raad van toezicht bij Trubendorffer (hulp bij verslaving en dubbele diagnose), partner bij 2C&More en (bestuurs)lid bij Finanza (netwerkvereniging van CFO’s en financials uit de omgeving Tilburg). Voorheen werkte ze vijf jaar als lid van de raad van bestuur bij zorginstelling Zuidwester en als (interim) manager op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg, bij Alliance Apotheken en als accountant/consultant bij Deloitte en KPMG. ‘Ik draag deze belangrijke sector – waar mijn roots liggen – nog steeds een warm hart toe’, aldus Baroch. ‘De sector ligt maatschappelijk onder het vergrootglas en dat vraagt om stevig, maar modern en toekomstgericht toezicht. Met een diverse RvC waar we zelfs met twee vrouwen op het gebied van diversiteit in de meerderheid zijn, heb ik er veel vertrouwen in dat we een boeiende tijd tegemoet gaan en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Grant Thornton.’