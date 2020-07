Geldgebrek zit curatoren Imtech in de weg

De afwikkeling van het geruchtmakende faillissement van Imtech dreigt problematisch te worden vanwege geldgebrek, blijkt uit financiële stukken die per ongeluk zijn gepubliceerd waarover het FD beschikt. Curatoren Paul Peters en Jeroen Princen denken daarom na over externe financiering. Zulke procesfinanciering in plaats van boedelfinanciering is in Nederland een ongebruikelijke stap.

Kosten

De curatoren van het vijf jaar gelden failliet gegane beursgenoteerde installatiebedrijf gaven tot nu al 25 miljoen euro uit. De kantoren van de curatoren kregen ruim 15 miljoen euro aan salaris toegewezen, de Duitse Imtech-curator kreeg 3,5 miljoen euro vanwege een schikking met een fraudeverzekeraar. Grant Thornton ontving 2 miljoen euro voor de levering van een systeem om 1500 terabytes aan bedrijfsdata van Imtech op te slaan en doorzoekbaar te maken. Bovendien werd 1,6 miljoen euro overgemaakt aan Nyenrode Services, blijkt uit de stukken. Via deze vennootschap van de gelijknamige universiteit huren de curatoren hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer in om onderzoek te doen naar de controlewerkzaamheden bij Imtech door KPMG, meldt het FD.

Externe financiering

Er zit nog ongeveer 7 miljoen euro in de boedel, terwijl de verwachting is dat de afwikkeling van het Imtech-faillissement nog jaren zal duren. De curatoren bevestigen dat ze daarom al enige tijd nadenken over externe financiering. De gezaghebbende curator Rutger Schimmelpenninck noemt dat riskant. Curatoren maken in Nederland maar weinig gebruik van procesfinanciering.

Bron: FD