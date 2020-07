Haagse controller kon zes jaar ongemerkt frauderen

Het AD komt met meer details over de sjoemelende Haagse ambtenaar waarover deze website gisteren berichtte. Hij blijkt met zijn buurman in de Schilderswijk 1,7 miljoen euro uit de gemeentekas te hebben gestolen. Hij deed dit door valse facturen te laten betalen.

Villa aan het water

Met het geld kocht de verdachte onder meer een villa aan het water in Ypenburg. Op Funda wordt een vergelijkbaar huis aangeboden voor meer dan een half miljoen euro, schrijft het AD. Ook bezit de ontslagen verdachte nog een appartement in hartje Schilderswijk.

Gemeentelijke computer

De fraude heeft zes jaar geduurd. De ambtenaar maakte zo’n zestig rekeningen aan op zijn gemeentelijke computer waarop hij de betalingen liet binnenkomen. De rekeningen kwamen binnen op verschillende afdelingen binnen stadsbeheer, zoals Handhaving en het Veegbedrijf. De ambtenaar werkte tien jaar op het stadhuis. Hij is controller. Formeel had hij niet de mogelijkheid om zelf betaalopdrachten goed te keuren, maar dat lukte hem na verloop van tijd toch, bijvoorbeeld omdat mensen die dit wel mochten, in de vakantie deze bevoegdheid aan anderen afstonden.

Bouwbedrijf van buurman

De ambtenaar introduceerde een aantal bedrijven die werkzaamheden voor de gemeente zouden gaan verrichten. Een daarvan was het bouwbedrijf van zijn buurman. Maar hij werkte ook samen met anderen, steeds in verschillende bv’tjes, waardoor het lastig was de betalingen te volgen. Door haast, op een moment dat de rest van het land juist stil komt te staan, liep hij in de donkere dagen voor kerst toch tegen de lamp. Toen trok een andere boekhouder aan de bel, aangezien de verdachte ineens met rekeningen voor onbekende bedrijven op de proppen kwam, die nog snel even betaald moesten worden. Toen daar verdiepend onderzoek naar werd gedaan, kwam het bedrog uit.

Ontdekt

Wethouder Bruines (Personeel) merkte gisteren op dat de manier waarop de fraude is ontdekt – door een oplettende collega –laat zien dat de interne controlemechanismen functioneren. Dit laat onverlet dat de verdachte zes jaar lang zijn gang kon gaan en dat al die jaren steeds de verplichte formulieren ontbraken waarop ambtenaren horen af te tekenen dat werk waarvoor een opdracht aan derden is verleend, ook echt is uitgevoerd. Pas toen Hoffmann Bedrijfsrecherche alle betalingen van de verdachte ambtenaar analyseerde, viel op dat veel bedrijfjes te linken waren aan de buurman van hem in de Schilderswijk. Later ging ook geld naar andere mensen ‘in zijn netwerk’, vertelde hij zelf aan de speurneuzen.

Ontslag

Vermoedelijk staat de man later dit jaar voor de strafrechter. Dat zijn handel en wandel nu uitgebreid in beeld is, veroorzaakte de ambtenaar zelf. Hij kreeg ontslag op staande voet maar vocht dit aan, en in de rechtszaak daarover deed de gemeente alles uitvoerig uit de doeken. De gemeente heeft beslag gelegd op bezittingen van de fraudeverdachte. Als het tot een strafrechtelijke veroordeling komt, hoopt de gemeente zo het miljoenenbedrag deels terug te halen. Er ligt in ieder geval beslag op de geschakelde villa aan het water.

Bron: AD.