KvK: minder starters en meer stoppers in stedelijke regio’s

De coronacrisis zet in Nederland een rem op de groei van de bedrijvigheid. Dat signaleert de Kamer van Koophandel op basis van het aantal in- en uitschrijvingen in het handelsregister in het tweede kwartaal van dit jaar.

De groei, het verschil tussen gestarte en gestopte bedrijven is met 40% afgenomen. In alle regio’s in Nederland is nog steeds sprake van groei van het aantal bedrijfsvestigingen (er zijn meer starters dan stoppers), maar deze groei is in het tweede kwartaal flink afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Verschillen tussen regio’s

De verschillen tussen regio’s zijn groot. Vooral in de stedelijke gebieden als Utrecht, Flevoland, Arnhem/Nijmegen, Haarlem, Zaanstreek, Leiden/Bollenstreek, Gooi- en Vechtstreek en Groot Amsterdam, ziet de KvK een sterke daling. Met name de groei van het aantal starters vlakt hier flink af. Er zijn ook regio’s waar de groei ondanks de coronacrisis versnelt. Met name in Delfzijl e.o., Zuidoost-Drenthe en Zeeuws-Vlaanderen.

De relatieve sterke afname van het groeipercentage in regio’s als Flevoland en Utrecht zit vooral in de afname van het aantal startende bedrijven in deze regio’s. De groei van het aantal stoppers ligt in deze gebieden meer op een gemiddeld niveau. Andere regio’s waar de groei van het percentage starters bovengemiddeld terugloopt zijn de agglomeraties Den Haag, Leiden/Bollenstreek en Groot Amsterdam. Over het geheel bezien wordt duidelijk dat vooral in de Randstad de groei van het aantal starters flink afvlakt en minder in de regio’s daar buiten. Vooral in het Noorden en in Zeeland zijn er regio’s waar de groei van het percentage starters zelfs aantrekt, zoals in Zeeuws Vlaanderen en Delfzijl e.o. In deze laatste regio zijn vooral veel nieuwe bedrijven in de bouw gestart.

Kijk op www.kvkregiodata.nl voor cijfers van alle regio’s.

Bron: KvK