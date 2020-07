‘Veel interesse in failliet Wirecard’

Er is veel belangstelling voor overname van de als gevolg van een boekhoudschandaal failliet gegane Duitse betalingsverwerker Wirecard, heeft curator Michael Jaffe meegedeeld. 77 potentiële investeerders hebben zich bij de curator gemeld en een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Nog eens 60 partijen willen de Amerikaanse tak van Wirecard overnemen.

Vertrouwen in vinden koper

Curator Michael Jaffe zegt er vertrouwen in te hebben dat hij een koper kan vinden. Het biedingsproces begint de komende weken. Tot die tijd is er genoeg geld om de activiteiten voort te zetten.

Boekhoudschandaal

Wirecard ging vorige maand failliet nadat was nadat uit was gekomen dat € 1,9 miljard die ontbreekt in de boekhouding van het bedrijf waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Topman en oprichter Markus Braun en enkele andere bestuurders zitten vast, onder andere omdat vermoedt wordt dat de omzetcijfers bij de betalingsverwerker werd opgeblazen. Ook EY ligt als controlerend accountant onder vuur.

AFN/BLOOMBERG