EY steeds meer onder vuur om rol bij Wirecard, accountants aangeklaagd

Drie accountants van onder andere EY zijn in Duitsland aangeklaagd vanwege hun rol bij het steeds verder uitdijende boekhoudschandaal rond de Duitse betalingsverwerker Wirecard. Daar blijkt 1,9 miljard euro die in de boeken stond waarschijnlijk nooit bestaan te hebben. Het bedrijf vroeg daarom afgelopen donderdag al uitstel van betaling aan.

EY onder vuur

Ook EY komt steeds meer onder vuur te liggen. Het kantoor controleerde meer dan tien de cijfers van Wirecard, maar merkte niet op dat dat bankafschriften uit de Filipijnen vervalst waren. Pas onlangs besloot het geen goedkeurende verklaring toe te voegen aan de cijfers over 2019, al nadat het schandaal was uitgebroken. Het kantoor blijkt te hebben nagelaten om de afschriften op te vragen van een Singaporese bankrekening waar Wirecard tot 1 miljard euro zou hebben gestald. Volgens de Financial Times namen de accountants genoegen met screenshots en documenten van derden.

Accountants EY

Drie accountants van EY zijn inmiddels aangeklaagd door SdK (Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, het Duitse equivalent van de Vereniging van Effectenbezitters). De SdK komt op voor de belangen van beleggers. Van de drie mensen die zijn aangeklaagd, werken er twee nu nog bij EY.

‘EY niet geschikt als accountant’

SdK heeft dusdanig weinig vertrouwen in EY dat het zelfs zegt tegen te zullen stemmen als andere bedrijven EY als accountant willen aanstellen. ‘EY is niet geschikt als accountant’, zeg SdK.

Reactie EY

EY zelf lijkt ondertussen zoveel mogelijk aan damage control te doen en spreekt in een door persbureau Bloomberg aangehaalde verklaring over ‘uitgebreide en geavanceerde fraude’ bij Wirecard. Wirecard verstrekte het accountantskantoor ‘false confirmations and statements with regard to escrow accounts’ bij de audit over 2019. ‘There are clear indications that this was an elaborate and sophisticated fraud, involving multiple parties around the world in different institutions, with a deliberate aim of deception,’ heeft EY Duitsland verklaard, daar aan toevoegend dat “even the most robust and extended audit procedures may not uncover a collusive fraud.’

Bron: RTL/Bloomberg/FD