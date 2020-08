Nieuwe editie NBA-uitgave over frauderisico’s

Bij de NBA is een nieuwe editie te bestellen van de uitgave ‘Rode vlaggen: frauderisico’s ontdekken en melden’. De oorspronkelijke versie uit 2018 is aangevuld met uitspraken die sindsdien zijn verschenen.

Daarnaast is er in de uitgave aandacht voor wijzigingen in de regelgeving voor accountants. Rode vlaggen gaat niet alleen in op tuchtrechtspraak, maar ook op straf- en bestuursrechtspraak. ‘Bovendien zijn niet alleen zaken geselecteerd waarin accountants een steek lieten vallen, maar ook uitspraken over zaken waarin de accountant het goed heeft gedaan.’ Bij elke besproken uitspraak staat een aantal rode en groene vlaggen. Om het zoeken naar zaken te vergemakkelijken zijn deze vlaggen in overzichten aan het einde van de bundel thematisch gerangschikt.

De publicatie kan worden besteld bij de NBA, maar ook digitaal worden gedownload.