Finturi berekent met AI de financiële “Health Score” van een bedrijf

De Nederlandse start-up Finturi gebruikt Artificial Intelligence (AI) om, op basis van een RGS ingedeelde Audit File, de financiële “Health Score” van een bedrijf te berekenen.

Finturi biedt een platform voor MKB-bedrijven om snel (tussen enkele minuten en max. 24 uur), flexibel en goedkoop openstaande facturen te laten financieren. Bedrijven ontvangen binnen 24 uur 80% van de factuurwaarde, voor facturen voor facturen met een betalingstermijn van 30-90 dagen. De hoogte van het rentepercentage is afhankelijk van de door Finturi berekende ‘Health Score’ en bedraagt 1-2% per 30 dagen. De kosten voor het realiseren van de financiering bedragen 0,65% per factuur.

Een van de redenen waarom Finturi zo snel kan werken, is dat het Artificial Intelligence (AI) gebruikt om, op basis van een RGS ingedeelde Audit File, de financiële “Health Score” van een bedrijf te berekenen. Dankzij RGS zijn financiële gegevens gecodeerd in één uniform formaat en dit kan eenvoudig worden geanalyseerd met behulp van het machine learnin

g-algoritme van Finturi.

Om een Health Score te krijgen, moet het bedrijf een Audit File uploaden dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het XAF-bestand heeft versie 3.2

Het XAF-bestand moet volgens RGS versie 3.0 zijn ingedeeld

In het XAF-bestand is het beginsaldo aanwezig

De boekingen van de laatste 2 jaar zijn verwerkt

Daarna krijgen bedrijven binnen 30 minuten een Health Score en weten zo of ze in aanmerking komen voor financiering. Finturi werkt voortdurend aan het proces om het voor klanten gemakkelijker te maken om de Audit Files aan te leveren. Hierdoor is het bedrijf nog sneller op de hoogte van zijn Health Score.

Tot nu toe heeft Finturi RGS ingedeelde Audit Files geanalyseerd van meerdere Boekhoudpakketten, zoals Minox. Neem voor meer informatie contact met Finturi op via support@finturi.com