Grote verschillen in omzetontwikkeling detailhandel, internetverkoop sterk gestegen

De detailhandel heeft in het sterk door corona beïnvloede tweede kwartaal van dit jaar duidelijk meer omzet behaald dan in het tweede kwartaal van 2019. De totale omzet steeg met 5,9 procent, meldt het CBS. De internetverkopen kenden in het tweede kwartaal een nog niet eerder vertoonde groei. De ondernemers in de detailhandel zijn wel minder optimistisch over de vooruitzichten voor het derde kwartaal.

Grote verschillen

Er waren in het tweede kwartaal grote verschillen in ontwikkeling tussen sectoren. In de foodsector groeide de omzet sterk door onder meer thuisconsumptie als gevolg van de sluiting van de horeca, terwijl in de non-foodsector sterk uiteenlopende ontwikkelingen per saldo leidden tot omzetverlies.

Recordgroei internetverkopen

De internetomzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal 54,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de hoogste groei tot nu toe gemeten. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet 45 procent hoger. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 68 procent.

Kwartaalomzet foodsector hoger

In de foodsector was de omzet in het tweede kwartaal van 2020 7,5 procent hoger, de grootste stijging sinds de start van de meting in 2005. Deze hogere omzet kwam vooral tot stand door toegenomen verkopen van supermarkten na het bekend worden van de maatregelen in verband met de coronapandemie. Ook de gedwongen thuisconsumptie vanwege de horecasluiting droeg ertoe bij dat de supermarktomzet in het tweede kwartaal 7,9 procent hoger lag dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide ook onder de corona-omstandigheden en was in het tweede kwartaal 4,7 procent hoger.

Grote omzetfluctuaties in non-foodsector

De coronacrisis heeft ook in de non-foodsector grote invloed gehad op de omzet, constateert het CBS. In het tweede kwartaal van 2020 zette deze sector 1,6 procent minder om dan in dezelfde periode in 2019. In het tweede kwartaal waren vooral de omzetten van de kledingbranche (-29,5 procent) en de schoenenbranche (-25,3 procent) fors lager. Er waren echter in de non-foodsector ook diverse branches die flink meer hebben omgezet in het tweede kwartaal van 2020. De omzetten in de doe-het-zelfbranche (+26,6 procent), bij de verkopers van consumentenelektronica (+16,3 procent), recreatieartikelen (+10,8 procent) en meubels en woninginrichting (+8,8 procent) stegen het sterkst ten opzichte van een jaar eerder.

