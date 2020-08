De WW-premie in de loonaangifte verwerken bij een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren

Hoe kun je de WW-premie in de loonaangifte verwerken als een werknemer een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren krijgt? Dit kan in 2020 en 2021 op twee manieren: tijdelijke uitbreiding van uren in een nieuwe inkomstenverhouding of tijdelijke uitbreiding van uren in één inkomstenverhouding.

Tweede arbeidsovereenkomst

Een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren is arbeidsrechtelijk een tweede arbeidsovereenkomst. Per arbeidsovereenkomst beoordeel je of de hoge of lage WW-premie van toepassing is.

Op de tijdelijke uitbreiding van het aantal uren is de hoge WW-premie van toepassing, omdat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Twee manieren

Als voor de reguliere arbeidsovereenkomst de lage WW-premie geldt en voor de tijdelijke uitbreiding de hoge WW-premie, dan kun je de tijdelijke uitbreiding van de uren op twee manieren verwerken in de aangifte loonheffingen:

in een nieuwe inkomstenverhouding met de contractindicaties die van toepassing zijn; in dezelfde inkomstenverhouding als de reguliere arbeidsovereenkomst.

In één inkomstenverhouding

Als je ervoor kiest om de reguliere arbeidsovereenkomst en de tijdelijke uitbreiding van de uren in één inkomstenverhouding in de aangifte op te geven, dan:

zet je de contractindicaties op J-J-N;

vermeld je de hoge en lage grondslagaanwas gezamenlijk in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag;

vermeld je de hoge en lage WW-premie gezamenlijk in de rubriek Premie AWf laag.

Alleen in 2020 en 2021

Het aangeven van de tijdelijke uitbreiding van het aantal uren in dezelfde inkomstenverhouding als de reguliere arbeidsovereenkomst is toegestaan voor de jaren 2020 en 2021.

Ook correctieberichten die betrekking hebben op deze jaren mag je op deze manier indienen.

Met ingang van 2022 moet je regulier loon en een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren aangeven in aparte inkomstenverhoudingen.

Voorbeeld tijdelijke uitbreiding

Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. De arbeidsovereenkomst geldt voor 20 uur per week met een maandloon van €1000. Via een addendum krijg je vanaf mei een tijdelijke uitbreiding van zijn uren tot 30 uur per week. Zijn maandloon wordt dan €1.500.

Hoge en lage WW-premie

Voor de vaste arbeidsovereenkomst van 20 uur per week geldt de lage WW-premie. Het addendum met de tijdelijke 10 extra uren per week is een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarop de hoge WW-premie van toepassing is.

Hoe geef je dit aan in de aangifte?

1 Tijdelijke uitbreiding uren in nieuwe inkomstenverhouding

2 Tijdelijke uitbreiding uren in één inkomstenverhouding

Bron: Forum Salaris