PwC UK stelt publicatie jaarcijfers vier maanden uit

PwC Engeland stelt de publicatie van zijn jaarcijfers uit. Normaal gesproken komen de cijfers in september, maar er is door de coronacrisis te veel onzekerheid over de bonussen die dit jaar worden uitgekeerd.

‘Prioriteiten liggen nu elders’

De jaarcijfers worden nu pas in januari 2021 gepubliceerd. Een woordvoerder zegt dat de huidige prioriteiten bij de business en klanten liggen, en bij banenbehoud. Daarom neemt de board voorlopig nog geen besluit over de hoogte van de bonussen voor partners, managers en andere medewerkers. Afgelopen jaar rapporteerde PwC £4.2 miljard aan omzet in het VK en een winst van 1 miljard pond.

Thuiswerken blijvend bij PwC

Het nieuws van de uitgestelde jaarcijfers volgt op de mededeling van CEO Kevin Ellis dat hij verwacht dat duizenden PwC’ers in Engeland nooit meer fulltime op kantoor zullen werken, ook niet als de coronacrisis voorbij is. van de 22.000 medewerkers zal 60 procent naar verluid deels thuis blijven werken. Ellis: ‘De crisis heeft aangetoond dat ook medewerkers die thuiswerken productief, betrokken en tevreden kunnen zijn.’ Hij is er zelf het lichtende voorbeeld van. Ellis vertelde dat hij voor de corona-uitbraak nog nooit thuis had gewerkt. Maar zijn denkbeelden daarover zijn veranderd door zijn positieve ervaringen met thuiswerken.

Bron: Accountancy Today