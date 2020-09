Fiscalisten bepleiten kortere teruggavetermijn BTW

De Belastingdienst kan het MKB helpen door de crisis te komen door de terugbetaaltermijn van een jaar voor oninbare BTW te laten vervallen. Daarvoor pleiten fiscalisten. De Belastingdienst ziet het plan niet zitten.

Meer rekeningen worden niet betaald in verband met de coronacrisis, maar de BTW-aangiftecyclus loopt gewoon door. Is een vordering oninbaar, dan kan de BTW pas een jaar later worden teruggevraagd. Bedrijven worden zo ‘een jaar lang van liquiditeit beroofd’, stelt insolventieadvocaat Sijmen de Ranitz in het FD. ‘Dat geld blijft in de staatskas en moet door onze minister van Financiën tegen betaling worden uitgezet bij de bank. Dat is niet erg logisch.’ Anderzijds wordt wel loonsubsidie gegeven en uitstel van belasting verleend. Directeur Joan Hanegraaf van verpakkingsbedrijf Oerlemans geeft aan dat de BTW afdragen geen sinecure is: ‘21% van een totale som kan veel geld zijn. Dat is dan niet eens het enige probleem. Je moet in zo’n situatie ook afboeken. En je bent zeer waarschijnlijk ook nog eens een klant kwijt.’

Geen toegevoegde waarde

De NOB pleitte in maart al voor soepeler BTW-regels door de termijn te verkorten naar drie maanden. Financiën geeft echter aan geen toegevoegde waarde te zien in zo’n aanpassing, omdat er al algemeen uitstel van betaling van BTW en andere belastingmiddelen is. Mogelijk zou de Europese BTW-richtlijn ook roet in het eten kunnen gooien. Bovendien wordt soms binnen een jaar al BTW terugbetaald, bijvoorbeeld bij een faillissement.

Bewijslast

Fiscaal advocaat Ton Tekstra vindt het ministerie ‘krampachtig’. ‘Wij weten niet wat er in de huidige crisistijd gaat gebeuren. Het is wachten op het moment dat debiteuren gaan zeggen dat betalingen moeten worden afgeschreven. De vraag is dan hoe jij als crediteur je BTW terugvraagt. Moet je dan ook een jaar gaan wachten?’ Fiscaal expert Heijnen wijst erop dat het lastig kan zijn om te bewijzen dat een klant zeker niet meer zal betalen.

Laat de rechter oordelen

De Ranitz denkt dat de rechter uitkomst kan bieden: ‘Als er toch een probleem komt, kun je de BTW-regels laten toetsen door een rechter. En ik ben benieuwd wat er gebeurt als Kamerleden zich hier druk om gaan maken. Het MKB vertegenwoordigt namelijk een heleboel stemmers.’

Bron: FD