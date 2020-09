Wat gaat het kabinet doen aan (om)scholing en ontwikkeling?

Het kabinet wil begeleiding gaan bieden aan mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen door onder meer om- en bijscholing. Er komen meer mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding, maar ook voor financiering van scholing. Hoe de maatregelen er precies gaan uitzien, wordt duidelijk op Prinsjesdag.

In het derde steun- en herstelplan van het kabinet staan maatregelen die zorgen voor ondersteuning en begeleiding bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op financiering van bij- en omscholing. In totaal is ongeveer €230 miljoen beschikbaar.

Het kabinet maakt onder meer middelen vrij voor ontwikkeladviezen, een versterking van basisvaardigheden en leercultuur op de werkvloer, online scholing, praktijkleren in het mbo, scholingsbudget in de WW en intersectorale omscholing. Deze maatregelen worden nu verder uitgewerkt.

Voor wie?

Iedereen die zijn werk als gevolg van de crisis dreigt te verliezen of al verloren heeft of de transitie naar ander kansrijk werk wil maken, kan gebruikmaken van de mogelijkheden. Naast werknemers en bedrijven kunnen ook flexwerkers en zelfstandig ondernemers of zzp’ers die minder of geen opdrachten meer krijgen deze tijdelijke scholingsmaatregelen gebruiken.

Mogelijkheden?

Vanuit de regelingen van NL leert door is er geld beschikbaar voor kosteloos ontwikkeladvies en voor (online) scholing. Bekijk de mogelijkheden op hoewerktnederland.nl.

Daarnaast stelt het kabinet budget beschikbaar voor om- en bijscholing via nieuwe vormen van praktijkleren mbo, waarbij werken wordt gecombineerd met het doen van een deel van een mbo-opleiding en komt er meer scholingsbudget om WW-gerechtigden via om- en bijscholing naar nieuw werk te begeleiden.

Waarom investeren in werknemers?

Continu leren en ontwikkelen heeft een grote invloed op de duurzame inzetbaarheid en de betrokkenheid van personeel. Dit bevordert een positief bedrijfsresultaat en voorkomt ziekteverzuim. Daarom is het ook los van de huidige crisis belangrijk om te investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers.

Werk verandert snel en banen kunnen verdwijnen. Werkgevers met een wendbare en flexibele organisatie zijn succesvoller en kunnen beter concurreren.

Door als werkgever te investeren in het versterken van de leercultuur op de werkvloer en goede (basis)vaardigheden van medewerkers worden werknemers breed inzetbaar, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of zo nodig naar een andere sector kunnen overstappen.

Vragen en antwoorden sociale maatregelen (uit steun- en herstelplan)