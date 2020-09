SRA-certificering voor Accofis Accountants en Belastingadviseurs

Accofis Accountants en Belastingadviseurs uit Bilthoven heeft het SRA-lidmaatschap gekregen. Met drie man sterk is Accofis een klein maar flexibel kantoor. Het accountantskantoor opereert volledig digitaal.

Volledig geautomatiseerd

Alle documenten worden door Accofis digitaal aangeboden aan en ook online geaccordeerd door hun klanten. Annemarieke de Klaver: “We zijn de laatste drie jaar verregaand geautomatiseerd, waardoor we nu een geheel digitale verwerking hebben. Van het verwerken van de administratie in Yuki tot het maken van het dossier en de jaarrekening in MLE. En het doen van de aangifte in Nextens. Alles is gekoppeld en geautomatiseerd.”

Belangenbehartiging

Accofis vindt de SRA-kennisoverdracht en -uitwisseling, de ondersteuning bij vaktechnische vragen en het stuk belangenbelangenbehartiging van wezenlijk belang in het lidmaatschap. “Die belangbehartiging zie ik ook op het gebied van wet- en regelgeving. Wat wordt er van een accountantskantoor verwacht in relatie tot de praktijk? Alle wet- en regelgeving moet wel werkbaar en dus betaalbaar blijven”, aldus Jan Vis van Accofis.

SRA als kwaliteitskeurmerk

Vis: “Met het SRA-lidmaatschap willen wij ons streven naar kwaliteit benadrukken. SRA staat voor een kwalitatief hoge standaard die bekend is bij veel mkb-ondernemers. Hier zou SRA nog wel een helpende hand kunnen bieden om SRA als kwaliteitskeurmerk nog meer te promoten bij ondernemers.”

Bron: SRA