Omzetstijging DRV van 8% in 2019 door overname en autonome groei

DRV Accountants & Adviseurs zag in 2019 de omzet stijgen met 8% tot € 59,2 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd. De groei is mede gerealiseerd door de aansluiting van HWH Accountants & Belastingadviseurs uit De Lier per 1 januari 2019. Ook heeft de uitbreiding van dienstverlening en expertise, zoals IT Consultancy en IT Audit & Assurance, bijgedragen aan een hogere omzet in 2019. ‘Verdere groeimogelijkheden zijn afgeremd door de krapte op de arbeidsmarkt, die ons met name in de controlepraktijk parten speelde’, meldt het top 30-kantoor.

DRV Accountants & Adviseurs is een maatschap met 30 partners per 1 januari 2020. In het verslagjaar had het kantoor ruim 550 medewerkers in dienst, verdeeld over 12 vestigingen in Zuidwest-Nederland. DRV laat de laatste paar jaar een gestage omzetstijging zien, die vaak samenhangt met overnames:

Omvang controlepraktijk

In 2019 is de omvang van de controlepraktijk bij DRV gestegen, zowel in omzet als in aantal opdrachten. De gefactureerde omzet is met 6,2% gestegen tot een bedrag van € 6.802.000. (2018: € 6.633.000, 2017: € 5.374.000). De druk op de arbeidsmarkt had een remmend effect op de omzetgroei, meldt het kantoor. Een aantal offertes is niet uitgebracht om een te hoge psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers te voorkomen. Het totaal aantal controleopdrachten is met 37 opdrachten gestegen (9%) ten opzichte van vorig jaar.

Arbeidskosten

Het gemiddeld aantal medewerkers van DRV bleef in 2019 op hetzelfde niveau als in 2018. Door deze stabilisatie bleef de groei van de arbeidskosten beperkt tot ruim vier procent, zowel in salariskosten als in opleidingsprogramma’s voor onze medewerkers. De omzet steeg met acht procent. Het verschil met de groei van de arbeidskosten is volgens het accountantskantoor onder meer te verklaren door het verbeteren van de efficiency in de werkprocessen en door een aantal incidentele opdrachten. De uitgaven aan IT zijn in 2019 opnieuw fors toegenomen. Omdat de groei van de omzet hoger was dan de groei van de arbeidskosten, steeg de toegevoegde waarde met achttien procent.

Groeiverwachting 2020

Voor 2020 staan geen aansluitingen van andere kantoren gepland, meldt DRV. Ondanks de onzekerheid die ontstaat door de coronacrisis verwacht het accountantskantoor een gezonde groei. Bestuursvoorzitter Michael Bick: ‘De doorgerekende scenario’s geven geen aanleiding tot zorg en er is vooralsnog geen merkbaar financieel effect op onze organisatie.’ Bick geeft aan bezorgd te zijn over het welzijn van zijn medewerkers, maar stelt ook vast: ‘Initiatieven om onze cliënten in deze bijzondere periode te ondersteunen zijn zeer voortvarend opgepakt. Het ziekteverzuim is laag en de saamhorigheid om hier sterker uit te komen is groot. Dat geeft vertrouwen. En het zorgt voor een groot gevoel van trots.’